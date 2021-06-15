Шкарлета здивувало обурення людей через зарплату для майбутніх викладачів президентського вишу

Сергій Шкарлет раніше заявив, що майбутні викладачі у президентському університеті будуть отримувати зарплату у 4 тисячі доларів чи євро. Це викликало бурхливу реакцію громадськості. Тож міністр освіти прокоментував це питання, сказавши, що був дуже здивований.

Очільник МОН наголосив, що був дуже здивований читати коментарі на кшталт "а чим викладачі з інших вишів гірші?". І додав, що сподівається про те, що такі маніпуляції не підтримують викладачі.

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Сергій Шкарлет переконує, що рівень зарплати освітян в Україні має підвищуватися.

Тому, за його словами, вони працюють над створенням гідних умов оплати праці з метою наближення до світових стандартів, заохочуємо найкращих та найбільш сумлінних, щоб стимулювати розвиток конкуренції.

Викладати в новому університеті будуть не якісь “щойно народжені” вчені, а українські викладачі, які сьогодні працюють у різних університетах країни. Саме вони матимуть нагоду через конкурс стати частиною колективу президентського вишу,

– заявив міністр освіти.

Він вважає, що критикувати МОН за наміри гарантувати викладачам високий рівень оплати праці – це принаймні дивно.

Окрім того, Шкарлет зазначив, що пишається українськими викладачами й науковцями, їхніми досягненнями, прагненням до розвитку тощо.

“Вважаю, що українські викладачі вже сьогодні успішно конкурують своїми знаннями й педагогічними досягненнями у світі. А тому анонсовані плани про гідну оплату їхньої праці я буду відстоювати й надалі”, – підсумував він.



До слова, під час інтерв’ю Сергій Шкарлет зауважив, що спочатку треба розробити концепцію, а вже потім говорити про суми зарплат. Втім, обмовився, що у президента хочуть, щоб зарплати сягала 4 тисяч доларів або євро.

Водночас на створення президентського вишу, за підрахунками МОН, необхідно витратити понад 7 мільярдів гривень.

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