Очільник МОН наголосив, що був дуже здивований читати коментарі на кшталт "а чим викладачі з інших вишів гірші?". І додав, що сподівається про те, що такі маніпуляції не підтримують викладачі.
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Сергій Шкарлет переконує, що рівень зарплати освітян в Україні має підвищуватися.
Тому, за його словами, вони працюють над створенням гідних умов оплати праці з метою наближення до світових стандартів, заохочуємо найкращих та найбільш сумлінних, щоб стимулювати розвиток конкуренції.
Викладати в новому університеті будуть не якісь “щойно народжені” вчені, а українські викладачі, які сьогодні працюють у різних університетах країни. Саме вони матимуть нагоду через конкурс стати частиною колективу президентського вишу,
– заявив міністр освіти.
Він вважає, що критикувати МОН за наміри гарантувати викладачам високий рівень оплати праці – це принаймні дивно.
Окрім того, Шкарлет зазначив, що пишається українськими викладачами й науковцями, їхніми досягненнями, прагненням до розвитку тощо.
“Вважаю, що українські викладачі вже сьогодні успішно конкурують своїми знаннями й педагогічними досягненнями у світі. А тому анонсовані плани про гідну оплату їхньої праці я буду відстоювати й надалі”, – підсумував він.
До слова, під час інтерв’ю Сергій Шкарлет зауважив, що спочатку треба розробити концепцію, а вже потім говорити про суми зарплат. Втім, обмовився, що у президента хочуть, щоб зарплати сягала 4 тисяч доларів або євро.
Водночас на створення президентського вишу, за підрахунками МОН, необхідно витратити понад 7 мільярдів гривень.
Яким буде президентський університет в Україні: коротко
- Володимир Зеленський анонсував відкриття у Києві президентського університету, який значно відрізнятися від українських університетів, які подекуди є застарілими.
- У програму президентського університету заклали такі напрямки: інформаційні технології, кібербезпека, нанотехнології, аерокосмічні технології і міжнародні комунікації.
- Перший навчальний рік у цьому закладі почнеться вже 1 жовтня 2023 року. Навчання для найкращих студентів буде безкоштовним, але за особливої умови – працювати після його закінчення треба в Україні.