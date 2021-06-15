Очільник МОН наголосив, що був дуже здивований читати коментарі на кшталт "а чим викладачі з інших вишів гірші?". І додав, що сподівається про те, що такі маніпуляції не підтримують викладачі.

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Сергій Шкарлет переконує, що рівень зарплати освітян в Україні має підвищуватися.

Тому, за його словами, вони працюють над створенням гідних умов оплати праці з метою наближення до світових стандартів, заохочуємо найкращих та найбільш сумлінних, щоб стимулювати розвиток конкуренції.

Викладати в новому університеті будуть не якісь “щойно народжені” вчені, а українські викладачі, які сьогодні працюють у різних університетах країни. Саме вони матимуть нагоду через конкурс стати частиною колективу президентського вишу,

– заявив міністр освіти.

Він вважає, що критикувати МОН за наміри гарантувати викладачам високий рівень оплати праці – це принаймні дивно.

Окрім того, Шкарлет зазначив, що пишається українськими викладачами й науковцями, їхніми досягненнями, прагненням до розвитку тощо.

“Вважаю, що українські викладачі вже сьогодні успішно конкурують своїми знаннями й педагогічними досягненнями у світі. А тому анонсовані плани про гідну оплату їхньої праці я буду відстоювати й надалі”, – підсумував він.



До слова, під час інтерв’ю Сергій Шкарлет зауважив, що спочатку треба розробити концепцію, а вже потім говорити про суми зарплат. Втім, обмовився, що у президента хочуть, щоб зарплати сягала 4 тисяч доларів або євро.

Водночас на створення президентського вишу, за підрахунками МОН, необхідно витратити понад 7 мільярдів гривень.

Яким буде президентський університет в Україні: коротко