З січня 2021 року в Україні обіцяють збільшити розміри заробітних плат всім працівникам, оплата праці яких здійснюється за Єдиною тарифною сіткою. Це стосується і вчителів.

Як розповів очільник Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет, упродовж року їхні зарплати зростуть на 30%, передає "Українська правда".

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За його словами, чутки про скорочення оплати праці освітянам не відповідають дійсності.

Якою буде зарплата у вчителів у 2021 році? Шкарлет заявив, що ставка зарплати вчителя вищої категорії на 1 січня 2021 року становитиме 6461 гривень, а на 1 липня – вже близько 7 тисяч гривень.

А вже розрахункова заробітна плата вчителів з 1 січня 2021 року становитиме майже 12 тисяч гривень, а з липня – близько 14 тисяч гривень.

Відомо, що вже була створена робоча група для розробки проєкту Концепції трансформації оплати праці працівників закладів і установ освіти і науки. Нещодавно відбулося перше засідання, де розглядалися пропозиції від представників цієї групи.

Чому виник скандал з зарплатами вчителів

Зазначимо, що раніше була інформація, що МОН без погодження з освітянами розробило проєкт концепції реформування оплати праці вчителів та працівників освіти. Проте, за словами профспілки, від цього зарплата працівників освіти може лише зменшитися.

Освітяни розповіли, що МОН планує встановити надбавки за престижність педагогічної праці у розмірі 15%, замість теперішніх 30%. А тому від таких рішень постраждають педагоги, які мають право на підвищені ставки зарплат.

Проте, у Міністерстві наголосили, що пропозиції щодо реформування оплати праці працівникам освіти не є підготовленим проєктом Концепції, а лише розглядаються.

Окрім того, до карантину 74 тисячі молодих вчителів, які мають стаж роботи до 10 років, у 2020 році мали б отримати по 21 тисячі гривень разової щорічної допомоги. Однак, в оновленому "антикризовому" бюджеті на 2020 рік обіцяних раніше "підйомних" грошей немає.