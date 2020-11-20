Тимчасовий очільник Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет запевнив у незмінності курсу реформ, які реалізуються в Україні за підтримки Євросоюзу. Хоча напередодні експерти заявляли про інше.

Т.в.о. міністра освіти заявив, що сподівається на продовження й розширення співпраці МОН з ЄС. Як повідомив Шкарлет в телеграмі, так він висловився під час зустрічі з головою Представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікасом.

До теми МОН зареєструвало наказ, який руйнує реформу відомства та порушує домовленості з ЄС, – Новосад

Шкарлет наголосив, що Європейський Союз є найбільшим стратегічним партнером МОН. Зокрема, завдяки ЄС в Україні реалізується низка проєктів, які стали невід’ємною складовою ключових реформ у сфері освіти і науки:

EU4Skills;

Еразмус+;

"Горизонт 2020";

"Навчаємось разом";

"Архітектура реформ в Україні" (команда підтримки реформ);

"U-LEAD з Європою";

"Дім Європи" та інші.

За словами очільника МОН, впродовж цього року підготовлено оновлену Дорожню карту інтеграції України до європейського дослідницького простору.

Проте раніше ексміністерка освіти і науки Ганна Новосад заявила, що МОН під керівництвом Шкарлета хоче зруйнувати реформу відомства, яку допомагав проводити Європейський Союз.

Вона розповіла, що Міносвіти зареєструвало наказ про зміну штатного розпису, а причиною його видачі став нещодавно ухвалений закон, який не дозволятиме тимчасовим виконувачам обов’язки міністра змінювати структуру міністерства.

Ексміністерка вважає, що такою ініціативою Шкарлет намагається звільнити спеціалістів, які не погоджуються з його політикою.

До слова, Євросоюз вже надсилав офіційне попередження Сергієві Шкарлету через його спроби ліквідувати директорати в міністерстві. Він підтвердив наявність листа від ЄС, але сказав, що цитування уривків є вирваним із контексту, тому нівелює розуміння змісту листа загалом.