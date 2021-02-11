Міносвіти Шкарлет, якого ловили на плагіаті: Юристи мають дати чітке визначення цьому поняттю

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет вважає, що юристи мають дати визначення плагіату в наукових роботах. Самого міністра неодноразово звинувачували у крадіжках чужих робіт в своїх матеріалах.

Також Шкарлет наголосив щодо складності питання академічної доброчесності. Про це він сказав в інтерв'ю виданню.

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На запитання журналістки, що він як міністр планує робити для розв'язання проблеми навколо плагіату в українській науці, Шкарлет відповів, що "на цьому терміні не спекулював би".

Перш за все, юристи мають дати чітке визначення, що таке плагіат. Це головне. Є об'єктивні речі, коли під цей термін можна загнати будь-що,

– сказав Шкарлет.

Перевірки дипломів

Шкарлет також звернув увагу на дипломні роботи та наукові статті в наукових журналах. Він зауважив, що в Україні не всі вони проходять перевірку на плагіат.

Водночас, за словами Шкарлета, перевірка на плагіат через комп'ютерну програму не є справжньою перевіркою.

У чому звинувачують Шкарлета

Якщо коротко, то міністра звинувачують у:

плагіаті у власних наукових роботах;

відданості "Партії регіонів";

зв'язках із колишнім міносвіти Дмитром Табачником;

зловживаннях – Чернігівський національний технологічний університет, ректором якого був Шкарлет, купив для його потреб авто за 1,5 мільйона гривень.

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