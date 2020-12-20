Колишня міністерка освіти Лілія Гриневич висловила побоювання щодо діяльності новопризначеного міністра МОН Сергія Шкарлета. Вона запевняє, що він висловлював небезпечні ідеї, які загрожують здобутим досягненням і реформам попередніх років.

Діяльність Шкарлета викликає в освітянському та науковому колі неоднозначну реакцію. Таку думку висловила Лілія Гриневич в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.

Цікаво Студенти українських вишів виступають проти Шкарлета: вони вийдуть на протест під ОП

Ексміністерка заявила, що відчуває велику тривогу від того, що відбуватиметься в освіті далі.

Коли пан Шкарлет був виконувачем обов’язків, він висловлював певні дискусійні та часом й небезпечні ідеї. Таке відчуття, що коли він все-таки укріпиться на посаді міністра, багато тих досягнень і реформ від 2014 року, можуть бути згорнуті,

– заявила Гриневич.

Вона також розкритикувала нового очільника МОН за те, що він не відстояв інтереси освіти під час формування держбюджету-2021. "Міністр, який дозволив забрати з освітньої сфери чотири мільярди гривень, – це безпрецедентна річ", – переконана ексміністерка.

Гриневич вважає, що освітня сфера завжди отримує недостатнє фінансування, і коштів на розвиток закладів не вистачає.

"Цього року бюджет освіти постраждав, бо значну частину коштів перенаправили до "ковідного" фонду, а Шкарлет не зміг відстояти, щоб гроші були відправлені на підготовку шкіл до нового навчального року", – додала вона.

За словами Гриневич, тут немає лідерства і відстоювання інтересів своєї сфери. Натомість є прагнення запускати певні процеси, які можуть відкотити реформи в галузі освіти назад.

До слова, 17 грудня Верховна Рада підтримала призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України. За відповідне рішення проголосували 226 народних депутатів. Але коли Шкарлет складав присягу, багато з депутатів кричали "Ганьба".

Окрім того, деякі депутати помітили, що частини народних обранців, які голосували за нього, не було в Раді. Так, наприклад, депутата від "Опоплатформи – "За життя" Григорія Суркіса в цей день ніхто навіть не бачив.