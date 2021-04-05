Шкарлет виграв суд проти НАЗЯВО щодо плагіату у своїх наукових роботах

Окружний адміністративний суд визнав, що в роботах Сергій Шкарлет немає плагіату. За позовом міністра освіти проти НАЗЯВО суд схвалив рішення про незаконність дій Комітету з питань етики.

З чого все почалося? Етичний комітет НАЗЯВО встановив текстові запозичення без посилань у 4 наукових публікаціях Шкарлета. Висновок НАЗЯВО про плагіат підтвердили іноземні експерти. Але міністр освіти не погодився зі звинувачення у плагіаті та подав до суду на Нацагентство.

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Окружний адмінсуд Києва визнав протиправними дії НАЗЯВО щодо встановлення наявності плагіату без посилання на джерела у низці наукових робіт Шкарлета.

Міністр освіти написав, що він у судовому порядку захистив своє ім’я як науковця, який ніколи не займався плагіатом.

Всіх своїх політичних опонентів, які намагалися на цьому побудувати цілу кампанію з дискредитації, щиро вітаю з очікуваним фіаско,

– заявив Сергій Шкарлет.

Очільник МОН сказав, що прикро через те, що на деякий час Комітет з питань етики НАЗЯВО перетворився на інструмент маніпуляцій.

"Тут йдеться не про мене, а про те, що зловживання повноваженнями та особисті інтереси окремих чиновників дискредитують інституційні засади академічної доброчесності", – додав Шкарлет.

За його словами, подібна практика має бути викорінена. Рішення про наявність чи відсутність плагіату в роботах українських вчених має ухвалюватися лише в межах чинного законодавства і на підставі доведених фактів.



МОН продовжує напрацьовувати нормативні документи з питань академічної доброчесності та розвитку української науки.

Сергій Шкарлет наголосив, що вважає доречним законопроєкт народних депутатів про заборону обіймати посади в Кабміні особам, у чиїх роботах виявлено плагіат.

Головне, щоб цей документ був фаховим, не породжував подвійних стандартів і ґрунтувався на засадах закону про освіту. Лише так він не матиме шансів перетворитися на чергову зброю для політичного переслідування комусь невигідних кандидатів,

– підсумував міністр.

До слова, нещодавно комітет Верховної ради з питань інтеграції України до Європейського союзу підтримав законопроєкт № 3758. Він може заборонити обіймати посади в Кабінеті Міністрів претендентам, спійманим на плагіаті.

Що відомо про плагіат Шкарлета