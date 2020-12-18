Новий міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що під час локдауну більшість шкіл відправлять учнів на канікули. В іншому випадку заклади освіти запровадять онлайн-навчання.

За словами Шкарлета, дистанційка – це єдиний варіант для дітей не відходити від шкільної програми. Про це очільник МОН сказав в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Шкарлет наголосив, що школи, у яких канікулярний фонд вже закінчився, підуть на дистанційне навчання.

Додамо, що згідно з законом, тривалість канікул у школах протягом навчального року не може становити менше 30 календарних днів (не враховуючи літні канікули).

Взагалі позиція Міністерства освіти і науки така ж, як і ВООЗ, і МОЗ України: 1 – 4 класи, як і дитячі садки, повинні вчитися. Але є з 8 по 24 січня так званий локдаун,

– сказав Шкарлет.

До слова, раніше МОН надіслало керівникам закладів освіти листи з рекомендаціями оголосити на період локдауну додаткові канікули для школярів. Адже у період локдауну (з 8 до 24 січня 2021 року) учням заборонено відвідувати школи.

Також в цей період можна організувати навчання в дистанційному форматі. До прикладу, таке рішення прийняли у Києві. Там школярі після зимових канікул (з 11 січня) розпочнуть навчання в онлайн-режимі.