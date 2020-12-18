Міністр освіти уточнив, як працюватимуть школи під час локдауну в Україні
Новий міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що під час локдауну більшість шкіл відправлять учнів на канікули. В іншому випадку заклади освіти запровадять онлайн-навчання.
За словами Шкарлета, дистанційка – це єдиний варіант для дітей не відходити від шкільної програми. Про це очільник МОН сказав в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.
Цікаво Призначення Шкарлета, гроші на освіту та навчання під час карантину: підсумки тижня в освіті
Шкарлет наголосив, що школи, у яких канікулярний фонд вже закінчився, підуть на дистанційне навчання.
Додамо, що згідно з законом, тривалість канікул у школах протягом навчального року не може становити менше 30 календарних днів (не враховуючи літні канікули).
Взагалі позиція Міністерства освіти і науки така ж, як і ВООЗ, і МОЗ України: 1 – 4 класи, як і дитячі садки, повинні вчитися. Але є з 8 по 24 січня так званий локдаун,
– сказав Шкарлет.
До слова, раніше МОН надіслало керівникам закладів освіти листи з рекомендаціями оголосити на період локдауну додаткові канікули для школярів. Адже у період локдауну (з 8 до 24 січня 2021 року) учням заборонено відвідувати школи.
Також в цей період можна організувати навчання в дистанційному форматі. До прикладу, таке рішення прийняли у Києві. Там школярі після зимових канікул (з 11 січня) розпочнуть навчання в онлайн-режимі.
Поділитися новиною
-
Як обрати якісний домашній принтер: розповідаємо, на що звернути увагу під час покупки1 жовтня 2020 , 11:56
-
Як провести урок під час заміни у класі та чого робити не можна: поради13 грудня 2020 , 16:10
-
Ситуація з коронавірусом у Києві: скільки шкіл та садочків закрили на карантин18 грудня 2020 , 12:27