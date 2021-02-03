Шкарлет уклав альянс з Міжнародною асоціацією позашкільної освіти: деталі від МОН

Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет підписав меморандум співпраці з Міжнародною асоціацією позашкільної освіти. Адже МОН підтримує розвиток державно-приватного партнерства у сфері позашкільної освіти в Україні.

Джерело: Міністерство освіти і науки

За словами Шкарлета, основна мета співпраці – це спрямування зусиль на налагодження ефективного співробітництва та реалізації державної політики у сфері позашкільної освіти, діяльності закладів позашкільної освіти.

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Міністр освіти зазначив, що позашкільна освіта дуже важлива, і кожна дитина має право на її здобуття. Але зараз треба активізувати органи місцевого самоврядування щодо підтримки навчання учнів у закладах позашкільної освіти.

Водночас президентка Міжнародної асоціації позашкільної освіти (МАПО) Олена Биковська наголосила на співпрацю відомств. Вона також вручила почесну відзнаку "Партнерство 2020" Міносвіті.



Шкралет отримав відзнаку / Фото з пресслужби МОН