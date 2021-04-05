Шкарлет і Ткаченко планують відновити кафедри реставрації в архітектурних вишах

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет разом з міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченко обговорили плани про відновлення кафедр реставрації в архітектурних вишах.

Ткаченко написав, що він зустрівся з Сергієм Шкарлетом. Вони обговорили відновлення кафедр реставрації в архітектурних вишах. Зокрема, є варіант втілити це у межах змін до мистецької освіти.

До теми В Україні створять державний університет науки і технологій: які виші до нього приєднають

За словами Ткаченка, зараз тривають перемовини з МОН щодо подальших дій у даному напрямку. “Розпочинаємо роботу над змінами", – написав він.

Міністр культури зазначив, що проєкт "Велика реставрація" показав те, що Україні вкрай необхідні кваліфіковані фахівці реставраційної школи.

Постала гостра необхідність нарощувати кількість реставраторів, адже сьогодні це вкрай проблематично. Для вирішення – потрібно створити умови. А саме якісну освітню підготовку,

– додав міністр.

Адже для оцінки і проведення реставраційних робіт Україна нині розраховує здебільшого на міжнародний досвід, бо експертів у країні замало.



До слова, Мінкультури завершило перший прийом заявок на участь у відборі проєктів робіт з реставрації та ремонту. Так, у межах програми упродовж трьох років планують відреставрувати та добудувати близько 150 культурних пам'яток в усіх регіонах України.