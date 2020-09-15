У Мінцифри наголосили, що наразі близько 6 тисяч шкіл не мають нормального інтернету, проте тимчасовий очільник МОН Сергій Шкарлет заявив, що таких закладів лише 74.

Про це розповів т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет журналісту видання Mind. Саме інтерв’ю було опубліковане на сайті МОН.

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Скільки шкіл досі не забезпечені інтернетом

За словами Шкарлета, на сьогодні лише 74 школи не забезпечені інтернет-зв’язком. Хоча на початок 2020 року їх було близько 750, на початок літа – 600, у липні-серпні понад 200.

"Багато говорити й "розганяти зраду" можна легко. Якщо ж йдеться про те, що понад 6 тисяч шкіл не мають надшвидкісного інтернету, то й в мене його немає… У мене навіть ні планшета, ні ноутбука немає. Мені вистачає телефона", – заявив Шкарлет.

У яких саме школах немає інтернету? Т.в.о. міністра освіти каже, що це школи з гірських районів, північних, а також деякі регіони Одеської області. Зокрема, та місцевість, де інтернет-провайдеру вигідно встановлювати певні підсилювачі, вишки тощо.

За чий кошт у школах проведуть інтернет? Шкарлет каже, що цю програму підтримує держава, і на наступний рік у МОН вже заклали субвенцію на інтернетизацію (дистанційне навчання).

Яка сума потрібна, аби забезпечити 74 школи інтернетом? Шкарлет запевнив, що тут все залежить від роботи з операторами або від кількості спецзасобів. "Я не готовий озвучувати цифри, тому що це робота договірна, і не кожен оператор хоче заходити в такі регіони", – додав він.

Раніше 24 канал писав, що загалом в Україні 4,2 ​​мільйони населення проживає в місцевості, де немає жодного оптичного провайдера. Ще 1,55 мільйона сільського населення не має можливості підключитися до оптичного інтернету через його високу ціну. Відповідно, 5,75 мільйонів українців не мають доступу до інтернету.