Шкарлет розповів, скільки школярів і студентів були змушені переїхати через війну

Війна та бойові дії змусили багатьох людей покинути рідні домівки. Серед них велика частка учнів та студентів. Відомо, що близько 2,5 мільйона дітей та молоді, які навчаються в закладах освіти, були вимушені переїхати.

Про це розповів міністр освіти Сергій Шкарлет в інтерв'ю телеканалу "Рада", передає 24 канал.

До теми Міносвіти категорично проти очного навчання у школах без бомбосховищ, – Шкарлет

За його словами, загалом в Україні близько 3,5 мільйонів людей виїхали за кордоном, ще близько 10 мільйонів людей стали переселенцями.

З них приблизно 25% – це діти шкільного віку або молодь. Тобто маємо 2,5 мільйона школярів та студентів, які були вимушені переїхати,

– наголосив Шкарлет.

Він додав, що наразі заклади освіти в 23 регіонах України працюють у змішаній формі – частково очно, частково дистанційно. Приблизно 600 закладів освіти досі на канікулах, бо там безпекова ситуація не дозволяє почати навчання.

"В нас 33 коледжі та виші перебувають в статусі переміщених. Зокрема, Маріупольський державний університет – передислокувалися спочатку в Рівне, тепер частина – в Києві, а Чернігівська політехніка зараз перебуває в Закарпатті", – сказав міністр освіти.

Він додав, що всі університети та коледжі на безпечних територіях використовують всі можливості для поселення переселенців.

До слова, за 50 днів війни в України російські війська пошкодили 957 закладів освіти. З них 88 – повністю знищені. Додамо, що в 14 областях, де ситуація відносно спокійна, близько 3,5 мільйона учнів повернулися до уроків.

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