Шкарлет розповів про вступну кампанію-2021 та зміни для абітурієнтів на наступний рік

До українських вишів на бюджет зараховано понад 93 тисячі вступників. З них майже 60 тисяч вступили на бакалаврат і понад 33 тисячі – на магістратуру. Які спеціальності стали найпопулярніші – читайте у статті.

Під час брифінгу міністр освіти і науки Сергій Шкарлет розповів, що наразі вступна кампанія ще триває, тому результати не є остаточними. Зокрема, ще деяких вступників будуть переводити на вільні бюджетні місця.

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Вступ на бакалавра

За словами Сергія Шкарлета, станом на 16 серпня на бюджет зараховано 59 535 осіб, на контракт – 71 509.

До рейтингу університетів, куди вступило найбільше абітурієнтів на бюджет, увійшли:

НТУ "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського" – вступило понад 4 тисячі абітурієнтів;

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка – 3 257 вступників;

НУ "Львівська політехніка" – 2 448 вступників;

Львівський національний університет ім.і Івана Франка – 2 259 вступників;

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна – 1 245 вступників;

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 1 030 рекомендацій.

Рейтинг спеціальностей за кількістю зарахованих на бюджет очолює спеціальність “середня освіта” – 6 286 зарахованих. На десятому місці цього рейтингу спеціальність "агрономія", на яку зараховано – 1 113 осіб.

Водночас повідомляється, що більше всього заяв було подано на правові, управлінські, гуманітарні та ІТ-спеціальності. А рейтинг спеціальностей за кількістю поданих заяв очолює спеціальність “філологія”, на яку подано 76 505 заяв.

Рейтинг закладів вищої освіти за кількістю поданих заяв очолює КНУ ім. Тараса Шевченка (54 387 заяв), а 10 місце посів Київський університет ім. Бориса Грінченка (18 361 заява).

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Окрім того, вперше у 2021 році 43 випускники за результатами широкого конкурсу отримали можливість навчатися у приватних вишах на бюджеті. Це, за словами Шкарлета, саме ті новації, які запроваджені в програмі Володимира Зеленського та реалізуються МОН.

Міністр освіти також додав, що цього року 77,2% вступників отримали рекомендації на місця державного та регіонального замовлення за першим та другим пріоритетами.

Вступ на магістра

За результатами подання заяв на вступ до вишів на магістратуру було зареєстровано 166 778 електронних заяв та 12 217 паперових заяв.

ТаК, на бюджет зараховано 33 549 осіб, на контракт – понад 20 тисяч осіб. Проте у вересні відбудеться додатковий набір на вакантні місця.

Очільник МОН зазначив, що від початку вступної кампанії було подано більше ніж 1,4 млн електронних заяв до університетів. Найбільшу кількість заяв було подано в перший день вступної кампанії – понад 200 тисяч заяв.

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Загалом, до вступу на бакалавра було зареєстровано понад 1 мільйон електронних заяв. Водночас паперові заяви становили лише 1%.

Зміни на наступний рік

Сергій Шкарлет зауваживв, що МОН залишить можливістьподавати заяви до вишів онлайн через електронний кабінет. Тож вступникам не обов'язково буде їхати до приймальної комісії особисто.

Така практика чудово зарекомендувала себе ще минулого року та сприяла остаточному зникненню або скороченню черг у приймальних комісіях, що стимулює дотримання адаптивного карантину і умов соціальної дистанції,

– підкреслив міністр.

Шкарлет також повідомив, що МОН готує зміни до типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти на 2022 рік.

За його словами, у змінах будуть передбачені ситуації, коли особи відмовляються від паспортів у формі ID-картки, а ще — враховані умови для вступу з тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, визначено можливості подачі документів не тільки особисто, а й електронною поштою.

Наразі запропоновані зміни проходять погодження в центральних органах виконавчої влади.

До слова, у Міністерстві освіти і науки наголосили, що попри карантин невакциновані студенти можуть безперешкодно заселятися у гуртожитки. Адже наразі немає жодних документів чи вимог щодо обов'язкової вакцинації студентів.