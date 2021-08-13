Шкарлет розповів, які класи навчатимуться навіть за найгіршого сценарію

У МОН готують кілька варіантів розвитку ситуації з роботою шкіл під час посиленого карантину. Так, міністр освіти Сергій Шкарлет переконаний, що навіть за високого рівня захворюваності деякі учні зможуть ходити до школи.

За його словами, йдеться про учнів початкової школи та інклюзивно-ресурсних центрів, там діти повинні ходити на заняття.

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Шкарлет наголосив, що маючи досвід роботи шкіл в умовах карантину і жорсткого локдауну, Міністерство освіти напрацювало щонайменше три варіанти початку нового навчального року.

Все в будь-якому випадку залежить від нас з вами, від того, чи дотримуємося карантинних норм, дистанції, чи користуємося засобами індивідуального захисту. Усі ці сценарії прописані у постанові уряду №1236. Єдине, ми трохи міксуємо всі ці варіанти,

– сказав очільник МОН.

Проте міносвіти розраховує на те, що вересень-жовтень не принесе спалаху коронавірусу і сезонних захворювань, оскільки на вулиці буде ще досить тепло.

Сценарії роботи шкіл під час карантину

"Хіба що штам “Дельта”, який зараз поширюється, може вплинути на ситуацію. Найбільш сприятливий сценарій – зелена карантинна зона на карті України. За цих умов заклади освіти працюватимуть у звичайному режимі", – запевнив Шкарлет.

Водночас міністр додав, що в окремих регіонах, за рішеннями педрад, деякі школи можуть перевести на дистанційну форму навчання, якщо у них будуть спалахи захворювань.

Другий варіант – зовсім песимістичний, це – високий рівень захворюваності. У цьому випадку, міністерство наполягатиме, щоби 1 – 4 класита інклюзивно-ресурсні центри, працювали у звичайному режимі,

– заявив він.

Сергій Шкарлет нагадав, що зміни до постанови передбачають, що має бути 80% вакцинованих у науково-педагогічних колективах при посиленому карантині. Тоді заклади освіти не будуть закриватися.

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Третій сценарій – середній рівень захворюваності, жовта і помаранчева зони. Тоді місцеві комісії ТЕБ та НС чи педради можуть переводити школи на навчання у змішаному або дистанційному форматі. Але міністр наголосив, що показник у 80% вакцинованих вчителів дозволятиме навчальному закладу навіть за перебування у жовтій або помаранчевій зонах працювати повністю в звичайному режимі.

До слова, цього року 1 вересня учні розпочнуть очне навчання у школах, тобто без змішаного чи дистанційного варіантів проведення уроків. Про це заявив Сергій Шкарлет. Але, за його словами, якщо заклад освіти не зможе працювати в очному форматі, то будуть організовані інші форми (змішана чи дистанційна) і діти продовжуватимуть навчання.