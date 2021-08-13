За його словами, йдеться про учнів початкової школи та інклюзивно-ресурсних центрів повинні ходити до школи.

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Шкарлет наголосив, що маючи досвід роботи шкіл в умовах карантину і жорсткого локдауну, Міністерство освтіи напрацювало щонайменше три варіанти початку нового навчального року.

Все в будь-якому випадку залежить від нас з вами, від того, чи дотримуємося карантинних норм, дистанції, чи користуємося засобами індивідуального захисту. Усі ці сценарії прописані у постанові уряду №1236. Єдине, ми трохи міксуємо всі ці варіанти,

– сказав очільник МОН.

Проте міносвіти розраховує на те, що вересень-жовтень не принесе спалаху коронавірусу і сезонних захворювань, оскільки на вулиці буде ще досить тепло.

Спенарії роботи шкіл під час карантину

"Хіба що штам “Дельта”, який зараз поширюється, може вплинути на ситуацію. Найбільш сприятливий сценарій – зелена карантинна зона на карті України. За цих умов заклади освіти працюватимуть у звичайному режимі", – запевнив Шкарлет.

Водночас міністр додав, що в окремих регіонах, за рішеннями педрад, деякі школи можуть перевести на дистанційну форму навчання, якщо у них будуть спалахи захворювань.

Другий варіант – зовсім песимістичний, це – високий рівень захворюваності. У цьому випадку, міністерство наполягатиме, щоби 1 – 4 класита інклюзивно-ресурсні центри, працювали у звичайному режимі,

– заявив він.

Сергій Шкарлет нагадав, що зміни до постанови передбачають, що має бути 80% вакцинованих у науково-педагогічних колективах при посиленому карантині. Тоді заклади освіти не будуть закриватися.

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Третій сценарій – середній рівень захворюваності, жовта і помаранчева зони. Тоді місцеві комісії ТЕБ та НС чи педради можуть переводити навчання у змішаному або дистанційному форматі. Але міністр наголосив, що показник у 80% вакцинованих вчителів дозволятиме навчальному закладу, навіть за перебування у жовтій або помаранчевій зонах, працювати повністю в звичайному режимі.

До слова, цього року 1 вересня учні розпочнуть очне навчання у школах, тобто без змішаного чи дистанційного варіантів проведення уроків. Про це заявив Сергій Шкарлет. Але, за його словами, якщо заклад освіти не зможе працювати в очному форматі, то будуть організовані інші форми (змішана чи дистанційна) і діти продовжуватимуть навчання.