Шкарлет, псевдонауковець та токсичний ректор: хто отримав антипремію 2021 року

В Україні визначили переможців антипремії "Академічна недоброчесність року-2021". У номінацію вже вдруге потрапив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, але цього року він здобув звання "Посіпака року".

Також антипремію отримали "психологиня" Людмила Гридковець за "лікування" гомосексуальності, а ректора Національного авіаційного університету Максима Луцького назвали токсичним.

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"Переможці" у номінаціях "Академічна недоброчесність року"

"Плагіатор-2021"

У номінації "Плагіатор року" переміг професор Західноукраїнського національного університету Михайло Лучко за переклад українською тексту докторської дисертації Віктора Плотнікова.

На другому місці опинився авторський колектив КНЕУ, який повторно видав монографію без згадування одного з авторів. Третє місце посіла генеральна директорка Національного музею Голодомору-геноциду Олеся Стасюк, адже в її докторській дисертації виявили плагіат.

Шкарлет як "Посіпака-2021"

У номінації "Посіпака-2021” “переможцем" став міністр освіти і науки Сергій Шкарлет – за миттєве затвердження результатів виборів ректора Державного біотехнологічного університету на користь нардепа Андрія Одарченка, всупереч заявам інших кандидатів про фальсифікації.

На другому місці опинився ексдиректор Інституту фізіології імені Богомольця Олег Кришталь – за сприяння негативним управлінським змінам у закладі, який він раніше очолював.

У номінацію також потрапив суддя Жовківського районного суду Володимир Мікула. Він виправдав доцента Соколовського, який за гроші писав наукові роботи студентам.

"Фальсифікатор-2021"

Перемогу здобули Руслан Тихонченко та Олексій Вац, які сфальсифікували результати виборів ректора у Державному біотехнологічному університеті на користь народного депутата Андрія Одарченка.

"Псевдонауковець-2021"

Псевдонауковцем року стала голова Української асоціації християнської психології Людмила Гридковець.

Це "звання" їй присудили за "лікування" гомосексуальності та "релігійно-упереджений cherry-picking" (вибіркове представлення фактів) у галузі психології.

Також у номінацію потрапили:

президентка ГО "Всеукраїнська асоціація інфекціоністів" Ольга Голубовська, яку звинувачують у "залякуванні населення побічними ефектами вакцин”;

старша наукова співробітниця Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. Заболотного НАНУ Надія Жолобак – за "злісне заперечення небезпечності коронавірусу, твердження про шкоду від щеплень";

автор сексистського посібника "Ділова кар’єра" Іван Дахно.

"Токсичний ректор-2021"

У номінації переміг ректор Національного авіаційного університету Максим Луцький – "за загрозу відчуження земель через забудову, переслідування та звільнення провідних кадрів".

"Скандал-2021"

Скандалом року стали інциденти, пов'язані з Інститутом фізіології НАНУ. Зокрема, йдеться про оренду будівлі Управлінням державної охорони за 1 гривню та проблеми з виборами до складу Вченої ради.

Труднощі Інститут фізіології мав і з виборами директора – наприклад, кандидатку на цю посаду Нану Войтенко звільнили неправомірним шляхом.

"Мурзилка-2021"

Найгіршим науковим журналом, за версією організаторів антипремії, став Pain, Anaesthesia & Intensive Care. В ньому опублікували упереджене і заангажоване дослідження щодо препарату "Біовену", яке призвело до внесення змін в інструкції та стандарти лікування COVID-19.

Окрім Pain, Anaesthesia & Intensive Care, до номінації також потрапили антинаукові журнали, у яких радили лікуватися сечею, молитвою, і поширювали сумнівні твердження про властивості води.

"Спец(з)рада-2021"

"Спецзрадою" цього року назвали спецраду Д 27.053.01 Університету Григорія Сковороди в Переяславі. Її члени присудили ступінь доктора історичних наук Олесі Стасюк, незважаючи на плагіат і фальсифікації у її дисертації.

Антипремію "Академічна недоброчесність року" започаткували члени антиплагіатної ініціативи "Дисергейт" у 2016 році. Щороку науковці голосують за чиновників, вчених чи заклади, які вдавалися до плагіату, псевдонаукових тверджень та інших академічних порушень.У 2020 році антипремію отримали Сергій Шкарлет у номінації "Плагіатор року", журнал "Економіка України" в номінації "Мурзилка року", а також вчена рада, яка присудила науковий ступінь Іллі Киві.

До слова, в листопаді цього року НАЗК виявило в декларації Сергія Шкарлета ознаки порушення. Там зазначено, що 2018 року він придбав автомобіль Mitsubishi Pajero Wagon 2013 року випуску за 288 тисяч гривень. Однак автівка обійшлася йому всього у 49 тисяч гривень.