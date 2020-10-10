Виконувач обов'язків міністра освіти Сергій Шкарлет просить організувати 2-тижневе дистанційне навчання для дітей. На такий крок, вважає очільник МОН, треба піти через зростання захворюваності на COVID-19.

Це пропозиція – не лише урядовця, а й батька

Таку пропозицію, зазначив Шкарлет, він висуває не лише, як урядовець, а й як батько. Про це виконувач обов'язків міністра написав у телеграмі.

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Знаю і розумію, що питання організації навчання вирішують на місцях. Важливо, щоб у такій непростій ситуації центральна та місцева влада діяли спільно. Тому дуже прошу дослухатися до рекомендацій Державної та місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також РНБО,

– написав Шкарлет.

Шкарлет вважає, що головне – стримати COVID-19

Урядовець зазначив, що розуміє усі труднощі, з якими зіткнуться педагоги та батьки при переході на дистанційне навчання. Проте зараз, вважає Шкарлет, зараз головне запобігти стрімкому поширенню недуги.

Зверніть увагу! Наразі невідомо, чи пропозиція Шкарлет стосується лише шкіл чи також дитсадків та ВНЗ.