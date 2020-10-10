Шкарлет пропонує перевести дітей на 2 тижні на дистанційне навчання: деталі
Виконувач обов'язків міністра освіти Сергій Шкарлет просить організувати 2-тижневе дистанційне навчання для дітей. На такий крок, вважає очільник МОН, треба піти через зростання захворюваності на COVID-19.
Це пропозиція – не лише урядовця, а й батька
Таку пропозицію, зазначив Шкарлет, він висуває не лише, як урядовець, а й як батько. Про це виконувач обов'язків міністра написав у телеграмі.
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Знаю і розумію, що питання організації навчання вирішують на місцях. Важливо, щоб у такій непростій ситуації центральна та місцева влада діяли спільно. Тому дуже прошу дослухатися до рекомендацій Державної та місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також РНБО,
– написав Шкарлет.
Шкарлет вважає, що головне – стримати COVID-19
Урядовець зазначив, що розуміє усі труднощі, з якими зіткнуться педагоги та батьки при переході на дистанційне навчання. Проте зараз, вважає Шкарлет, зараз головне запобігти стрімкому поширенню недуги.