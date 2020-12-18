Шкарлет прокоментував своє призначення на посаду міністра освіти
Сергій Шкарлет вперше прокоментував своє призначення на посаду міністра освіти і науки. Він заявив, отримав вотум довіри від уряду та Верховної Ради.
"Разом із цим я отримав відповідальність перед українським суспільством, яку беру на себе з готовністю та повним усвідомленням її важливості", – написав Шкарлет у телеграмі.
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Окрім того, новоспечений міністр подякував однодумцям за підтримку. "Але також я вдячний критикам, які вчать мене бути політиком, стійким до маніпуляцій", – додав він.
За словами Шкарлета, попереду в нього багато складної та системної роботи, адже освіта в Україні потребує якісних трансформацій і чітких векторів стратегічного розвитку.
Упродовж кількох останніх років освітяни стикалися з безліччю викликів і криз, подолання яких сьогодні є першочерговим завданням команди МОН. Маю надію на подальшу плідну співпрацю з освітянами, законодавцями та урядом,
– заявив міністр освіти.
Що відомо про призначення Шкарлета
17 грудня Верховна Рада підтримала призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України. За відповідне рішення проголосували 226 народних депутатів.
Як депутати голосували за призначення Шкарлета:
- "Слуга народу" – 171;
- "Опозиційна платформа – "За життя" – 20;
- "Партія "За майбутнє" – 12;
- "Довіра" – 16;
- Позафракційні – 7.
Але після голосування, коли Шкарлет складав присягу, багато з депутатів кричали "Ганьба". Водночас інші – раділи за новоспеченого міністра освіти.
Окрім того, деякі депутати помітили, що частини народних обранців, які голосували за нього, не було в Раді. Так, наприклад, депутата від "Опоплатформи – "За життя" Григорія Суркіса в цей день ніхто навіть не бачив.
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