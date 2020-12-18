Сергій Шкарлет вперше прокоментував своє призначення на посаду міністра освіти і науки. Він заявив, отримав вотум довіри від уряду та Верховної Ради.

"Разом із цим я отримав відповідальність перед українським суспільством, яку беру на себе з готовністю та повним усвідомленням її важливості", – написав Шкарлет у телеграмі.

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Окрім того, новоспечений міністр подякував однодумцям за підтримку. "Але також я вдячний критикам, які вчать мене бути політиком, стійким до маніпуляцій", – додав він.

За словами Шкарлета, попереду в нього багато складної та системної роботи, адже освіта в Україні потребує якісних трансформацій і чітких векторів стратегічного розвитку.

Упродовж кількох останніх років освітяни стикалися з безліччю викликів і криз, подолання яких сьогодні є першочерговим завданням команди МОН. Маю надію на подальшу плідну співпрацю з освітянами, законодавцями та урядом,

– заявив міністр освіти.

Що відомо про призначення Шкарлета

17 грудня Верховна Рада підтримала призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України. За відповідне рішення проголосували 226 народних депутатів.

Як депутати голосували за призначення Шкарлета:

"Слуга народу" – 171;

"Опозиційна платформа – "За життя" – 20;

"Партія "За майбутнє" – 12;

"Довіра" – 16;

Позафракційні – 7.

Але після голосування, коли Шкарлет складав присягу, багато з депутатів кричали "Ганьба". Водночас інші – раділи за новоспеченого міністра освіти.

Окрім того, деякі депутати помітили, що частини народних обранців, які голосували за нього, не було в Раді. Так, наприклад, депутата від "Опоплатформи – "За життя" Григорія Суркіса в цей день ніхто навіть не бачив.

Що відомо про Сергія Шкарлета та чим він відзначився на посаді т.в.о. міністра освіти і науки в МОН – читайте у матеріалі 24 каналу.