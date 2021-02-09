"Мають право": Шкарлет прокоментував Портнова та Новинського в юракадемії Одеси

До складу наглядової ради Національного університету "Одеська юридична академія" увійшов Андрій Портнов, який був заступником голови Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича та нардеп від "Опоблоку" Вадим Новинський. Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що все законно.

Очільник Міносвіти запевнив, що вони мають право входити до складу наглядової ради Одеської юридичної академії, яку очолює скандальний ексрегіонал Сергій Ківалов. Сам Шкарлет і затверджує цей склад.

Увага МОН затвердило склад наглядової ради академії Ківалова: туди увійшли Новинський і Портнов

Шкарлет: Міністерстсво не погоджує злочинців

За його словами, кожна установа вищої освіти має автономію. Тож виключно за поданням й формується наказ про формування наглядової ради. Сам Шкарлет не вбачає у цих особах "злочинців" чи "засуджених", тож вони мають цілковите право на ці посади.

Скажіть, Портнов, Новинський чи ще хтось – вони є засудженими, злочинцями, або не мають право чи мають речі, через які заборонено законом бути в наглядовій раді?,

– сказав Шкарлет на пресконференції під час Всеукраїнського форуму "Україна 30".

Міністр підкреслив, що Одеська юридична академія надіслала це подання, – Міносвіти його погодило. За словами Шкарлета, "якщо це злочинець або якось особа не може бути в складі наглядової ради, тоді міністерство його не погодить."

. Портнов і Новинський увійшли до складу наглядової ради Національного університету "Одеська юридична академія" у січні 2021 року.