"Мають право": Шкарлет прокоментував Портнова та Новинського в юракадемії Одеси
До складу наглядової ради Національного університету "Одеська юридична академія" увійшов Андрій Портнов, який був заступником голови Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича та нардеп від "Опоблоку" Вадим Новинський. Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що все законно.
Джерело:"Українська правда"
Очільник Міносвіти запевнив, що вони мають право входити до складу наглядової ради Одеської юридичної академії, яку очолює скандальний ексрегіонал Сергій Ківалов. Сам Шкарлет і затверджує цей склад.
Увага МОН затвердило склад наглядової ради академії Ківалова: туди увійшли Новинський і Портнов
Шкарлет: Міністерстсво не погоджує злочинців
За його словами, кожна установа вищої освіти має автономію. Тож виключно за поданням й формується наказ про формування наглядової ради. Сам Шкарлет не вбачає у цих особах "злочинців" чи "засуджених", тож вони мають цілковите право на ці посади.
Скажіть, Портнов, Новинський чи ще хтось – вони є засудженими, злочинцями, або не мають право чи мають речі, через які заборонено законом бути в наглядовій раді?,
– сказав Шкарлет на пресконференції під час Всеукраїнського форуму "Україна 30".
Міністр підкреслив, що Одеська юридична академія надіслала це подання, – Міносвіти його погодило. За словами Шкарлета, "якщо це злочинець або якось особа не може бути в складі наглядової ради, тоді міністерство його не погодить."
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