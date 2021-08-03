Ймовірність завжди є, – Шкарлет пояснив, чи можуть школярі повернутися до дистанційного навчання

Очільник МОН Сергій Шкарлет запевнив, що зараз немає перспективи повертатися до дистанційки в школах. Проте восени зростає кількість захворювань, тож є ймовірність перейти на онлайн-навчання.

Сергій Шкарлет в інтерв'ю наголосив, що є два фактори, які можуть вплинути на повернення до дистанційного навчання.

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За його словами, через похолодання у міжсезоння завжди зростає кількість захворювань. І не тільки на COVID-19, а й на звичайні гострі респіраторні хвороби. Це – перша особливість.

А друга, яка може вплинути на повернення до дистанційки, – це розповсюдження штаму Дельта, всіх інших нових штамів коронавірусу, які взагалі виникають у світі. Тому імовірність завжди є, у будь-якому випадку,

– відповів Шкарлет.

Міністр переконує, що все залежить від самих українців.

Окрім того, Шкарлет додав, що на сьогодні є норма МОЗ про те, що за наявності 80% вакцинованого педколективу школи будуть навчатися у повноформатному варіанті у жовтій, помаранчевій та навіть червоній зонах.

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Додамо, що школи, у яких вакциновано від коронавірусу менше 20% персоналу, не зможуть працювати, якщо регіон перейде з зеленої в іншу зону карантину.

Скільки вчителів до 1 вересня планують вакцинувати? За словами міністра освіти, у різних областях по-різному. Наприклад, є заклади, де 90% вакцинованих вчителів, є заклади, де 70%, а є заклади, де лише 7%.

До слова, ООН закликає якнайшвидше відкрити школи попри пандемію COVID-19. Через їх тривале закриття у світі збільшилася кількість насильства та ранньої вагітності серед дітей.