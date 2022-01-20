Відповідну пропозицію вже підтримали у МОН, Мінекономіки, Мінцифри та Мінфіну. Наразі документ знаходиться на фінальній стадії погодження в Міністерстві юстиції.

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Шкарлет наголосив, що під час найближчого засідання уряду, питання стипендій буде врегульовано остаточно.

Кількість одержувачів стипендій становитиме 40 – 45%. Таким чином, кількість студентів-стипендіатів не зменшиться, а розмір стипендій – збільшиться,

– заявив міністр освіти.

Він додав, що найкращі студенти мають відчувати підтримку від держави. За словами Шкарлета, всі зміни у сфері вищої освіти відбуваються заради студентів.

Що відомо про скандал зі стипендіями у вишах

Студенти останні місяці скаржилися до Міносвіти, адже там не повідомляли, який буде відсоток стипендіатів. Все через те, що 1 вересня уряд збільшив стипендій, але для цього вирішили зменшити ліміт стипендіатів.

Зменшення ліміту спричинило неабиякий резонанс серед студентів, органів студентського самоврядування та профільних профспілок. Тому ухвалили нову постанову №1256 від 2 грудня 2021 року, яка повернула "старий" ліміт. Однак, груднева постанова не скасовувала попередню вересневу постанову,

– кажуть студенти.

Тож стипендіати довго не знали, чого чекати, і звернулися до Кабінет Міністрів України із проханням негайно прийняти постанову, яка би повернула ліміт стипендіатів до рівня 40 – 45% вже найближчими тижнями.

До слова, з 1 січня 2022 року студентам вишів, коледжів та профтехів підвищили розмір стипендій:

тепер звичайна академічна стипендія для студентів вишів повинна складати 2000 гривень , а підвищена – 2550 гривень,

, а підвищена – 2550 гривень, а студенти технікумів, коледжів та ліцеїв отримуватимуть 1510 гривень (підвищена – 1930 гривень),

студенти профтехів отримуватимуть 1250 гривень стипендії.

Текст публікації Сергія Шкарлета:

Інформую щодо питання стипендіального забезпечення студентів. Цьогоріч кількість одержувачів академічних стипендій становитиме 40 – 45%, як і зазначав Президент України Володимир Зеленський.

Відповідну пропозицію вже підтримали колеги з Мінекономіки, Мінцифри та Мінфіну. Наразі документ знаходиться на фінальній стадії погодження в Міністерстві юстиції.

Тобто, під час найближчого засідання Уряду, питання буде врегульовано остаточно. Таким чином, кількість студентів-стипендіатів не зменшиться, а розмір стипендій – збільшиться.

Щиро дякую колегам-урядовцям за підтримку студентства та розуміння важливості цього кроку. Кращі здобувачі освіти мають відчувати підтримку від держави. Я неодноразово повторював: усі зміни у сфері вищої освіти відбуваються заради студентів.