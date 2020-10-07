Шкарлет подав до суду на НАЗЯВО за те, що вони знайшли плагіат в його роботах
Тимчасовий очільник Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет подав позов проти Національного агентства з питань забезпечення якості вищої освіти. Він просить скасувати рішення про плагіат у його наукових роботах.
Про це повідомила пресслужба Окружного адміністративного суду міста Києва.
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У суді наголосили, що Шкарлет просить визнати протиправними дії НАЗЯО (йдеться про Комітету з питань етики), які знайшли плагіат у його 4-х наукових роботах.
Також т.в.о. міністра освіти просить суд скасувати і рішення Комітету від 11 вересня щодо порушення академічної доброчесності у його наукових публікаціях.
Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за цим адміністративним позовом.
До слова, 11 вересня НАЗЯВО підтвердило плагіат у наукових роботах Шкарлета – для перевірки його робіт залучали міжнародних експертів. Більше про це – можна прочитати тут.
Попри це Шкарлет заявив у ВР, що “є два заключення професійних органів, які опубліковані на сайті і які абсолютно спростовують ті речі”. Про що саме він говорив – незрозуміло, адже такими питанням в Україні займається саме НАЗЯВО.