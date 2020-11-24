Тимчасовий очільник Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет хоче скоротити кількість директоратів з шести до чотирьох та зменшити кількість державних експертів з 93 до 50.

Водночас у МОН незабаром з'явиться вже дев’ятий заступник міністра освіти. Для цього директорат шкільної освіти об'єднають з директоратом дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти. Про це розповіла народна депутатка від партії "Голос" Інна Совсун у фейсбуці.

Важливо Сучасні діти розвиваються швидше: Шкарлет назвав переваги ідеї щодо навчання з 5 років

За її словами, коли вона працювала в МОН (це 2014-2016 роки) у міністра було 5 заступників.

Потім кількість потрохи зростала, але от зараз – додають дев’ятого! І найсмішніше те, що ці "9 друзів Шкарлєта" керуватимуть чотирма директоратами. Це 2,25 заступники на один директорат,

– написала Інна Совсун.

Вона наголосила, щопісля Табачника, який був міністром МОН при Януковичі, міністерство потребувало суттєвого очищення. Совсун додала, що такі можливості з’явились після 2016 року – з запуском реформи держслужби, адже саме тоді почали створювати окремі директорати в рамках міністерств, в які йшли працювати висококласні фахівці ззовні – на достойні зарплати.

До слова, Європейський Союз вже вдруге попереджає МОН що не варто реорганізовувати структуру та звільняти фахівців, які відповідають за реформи. Вони надіслали листа з занепокоєнням, що зараз Міносвіти має понад 40 % вакантних посад експертів та керівників експертних груп. Тож, існує реальна загроза подальшого скорочення цих фахівців.