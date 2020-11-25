Тимчасовий очільник Міністерства освіти і науки України Сергій Шкарлет підтримує ідею створення нового всеукраїнського студентського союзу.

Шкарлет хоче налагодити взаємодію зі студентами, щоб об’єднати зусилля в реформуванні освітньої системи в України та реалізації проєктів, спрямованих на розвиток молоді, повідомляє пресслужба МОН.

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Т.в.о. міністра освіти і науки запропонував створити і підписати меморандум між МОН і всеукраїнською студентською організацією.

Це, за його словами, створить передумови для міжрегіонального та міжнародного співробітництва студентів, які прагнуть обмінюватися досвідом та впроваджувати зміни для розвитку молоді.

Сергій Шкарлет впевнений у тому, що нова студентська організація об'єднає виші України незалежно від місця розташування.

"Україна – це не тільки Київ, Львів, Одеса, Дніпро. Не менш потужні університети з активними студентськими радами, які намагаються відстоювати свої інтереси, розташовані в Переяслав-Хмельницькому, Острозі, Сумах, Чернігові та інших містах держави", – сказав він.

Тимчасовий очільник МОН вважає, що сьогодні студенти є рушійною силою, бо саме вони закладають фундаменти та підвалини демократії й подальшого розвитку країни.

До слова, у МОН розповіли, що в українських вишах навчається десятки тисяч іноземців. Вони за понад 5 років навчання в цілому принесли Україні близько 3 мільярдів доларів.