Міністр освіти Сергій Шкарлет кілька місяців тому запропонував запровадити в Україні навчання у школах з 5 років. Остаточно рішення МОН про це ще немає, але така ідея – в перспективі на майбутнє.

Міністр освіти запевнив, що якщо є запит від суспільства, то педагогів можна підготувати та внести зміни у програму. Про це Сергій Шкарлет сказав під час прямого ефіру на телеканалі "Наш".

Важливо Шкарлет розповів, чому почав говорити про навчання з 5 років та скільки мають навчатися діти

Тож, цілком реально, що з часом в українських школах можуть запровадити навчання з 5-ти років. Головним аргументом на користь такого рішення називають ранній розвиток дітей: чим раніше дитина починає опановувати корисні навички, розвивати здібності, тим успішнішою стає у житті.

Але думки у суспільстві щодо цього питання розділились: одні підтримують раннє навчання, а інші – навпаки виступають проти цього. Свою ідею щодо навчання з 5 років вчергове прокоментував міністр освіти і науки.

За його словами, навчання дитини у 5-6 років відрізняється від інших вікових зрізів. "Для такого освітнього процесу потрібні ліжка, щоб дитина відпочивала, додатковий сніданок і, звісно, що педагоги повинні бути навчені та підготовлені", – зазначив Сергій Шкарлет.

Він запевнив, що це можна легко зробити, якщо буде запит суспільства. Також потрібно буде внести зміни у навчальну програму шкіл.

Остаточного рішення щодо впровадження навчання з цього віку немає, але п'ятирічний вік є у перспективі. Наразі відбувається аналітичне опрацювання цього питання,

– підкреслив очільник МОН.

До слова, у МОН запевняють, що у світі сьогодні багато країн розпочинають навчання для дітей у школах з п’яти років. Зокрема, такий досвід мають США, Велика Британія, Нідерланди та інші країни.

Коли учні вчитимуться за 12-річною системою освіти? Навчання учнів за програмами 12-річної повної загальної середньої освіти розпочалося для початкової освіти – з 2018 року, а на учнів 5 – 9 класів це чекає з вересня 2022 року.