У Верховній Раді т.в.о. міністра освіти Сергію Шкарлету нагадали про те, що 25 вересня в нього закінчується випробувальний термін на цій посаді. На що він відповів, що нічого про це не знає.

Таку думку висловив Шкарлет на годині запитань до уряду 18 вересня у парламенті. передає 24 канал.

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Хоча у липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив на тому, що Шкарлет очолює МОН на "своєрідному випробувальному терміні".

Зазначимо, що 25 червня Сергій Шкарлет, який працював ректором Чернігівського національного технологічного університету, став виконувачем обов'язків міністра освіти й науки за рішенням Кабміну і без підтримки Верховної Ради.

Що відомо про Сергія Шкарлета – читайте тут.

Окрім того, т.в.о. міністра освіти і науки відповів і на питання щодо плагіату, у якому його звинувачують. "Щодо плагіату, то є два заключення представників професійних органів, які спростовують плагіат. Я абсолютно впевнений, що для більшої частини науковців України це питання вже давно закрите", – запевнив він.

Дивіться відео про те, що Шкарлет нічого не знає про закінчення випробувального терміну:



До слова, Етичний комітет агентства з питань забезпечення якості освіти визнав, що у трьох роботах Сергія Шкарлета є плагіат. Ще один приклад плагіату помітили у монографії т.в.о. міністра освіти – там повністю скопійовано абзаци зі статті автора Бугая.