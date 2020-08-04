Сергій Шкарлет заявив, що для старших курсів університету навчання розпочнеться з 1 вересня, а для першокурсників бакалаврату та магістратури – з 15 вересня.

Про це стало відомо кореспонденту Укрінформу зі слів в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет.

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І хоча Шкарлет назвав дві дати – 1 вересня для старших курсів і 15 вересня для першокурсників, він додав, що заклад вищої освіти може самостійно прийняти рішення розпочати навчання будь якої дати.

Окрім того, освітній процес розпочнеться відповідно до рішення Державної комісії ТЕБ та НС про розподіл країни на 4 зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону. Так, згідно з постановою, навчання не може проводитися, якщо регіон, де розташований виш, знаходиться в червоній зоні.

Додамо, що вступники вже створили близько 90 тисяч електронних кабінетів для вступу на бакалаврат і приблизно 20 тисяч електронних кабінетів для вступу на магістратуру.

Вступна кампанія стартувала з 1 серпня. А створення електронних кабінетів триватиме до 22 серпня, зокрема прийом заяв на бюджетну форму навчання можливий з 13 по 22 серпня.