Після того, як у МОН відмовилися визнавати вибори президента Києво-Могилянської академії, студенти оголосили безстроковий страйк. Тепер вони продовжать свою акцію.

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Нова акція студентів

Цього понеділка, 14 лютого, студенти Могилянки вже вдруге зберуться під стінами Кабміну. Акція пройде під символічним лозунгом "Якщо любиш – піди!".

Вимоги мітингувальників ті ж – підписання контракту із Сергієм Квітом, який переміг на виборах в університеті, а також звільнення Сергія Шкарлета з посади міністра освіти. Окрім того, студенти просять припинити тиск на університетське самоврядування.

Вранці у День святого Валентина студентство подарує міністру замість справжньої валентинки – гарбуз, адже Сергій Шкарлет та українська освіта несумісні,

– кажуть організатори.

Цього разу до акції долучаться студенти Могилянки, КПІ, НАУ та інші небайдужі студентські спільноти України.

Доєднатися до акції та підтримати автономію українських університетів можна буде 14 лютого о 10:00 біля Кабміну, що по вулиці Михайла Грушевського, 12/2. Станом на зараз підтвердили свою участь понад 600 осіб.



Чому студенти хочуть відставки Шкарлета

Студентство має претензії до того, що у наукових роботах Шкарлета виявляли плагіат.

Він також перевищує свої повноваження та не бажає визнавати результати виборів президента НаУКМА.

Окрім того, у його підпорядкуванні знаходяться люди, які пов’язані з режимом Януковича та безпосередньо з Табачником.

Нещодавно Шкарлет назначив ректором НАУ Максима Луцького, який підпадає під люстрацію за співпрацю з режимом Януковича.

"Шкарлет має піти! А Міністерство освіти і науки має бути очолене компетентним фахівцем із бездоганною репутацією в академічній спільноті. Перевищення повноважень МОН у ситуації з виборами в Могилянці – лише остання крапля обурення", – наголосили студенти.

За їх словами, академічна спільнота виступає проти міністра-плагіатора від самого його призначення на посаду, а сьогодні до цієї вимоги доєднуються сотні студентів провідних українських вишів.

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Додамо, що скандал навколо виборів в Академії викликав бурхливу реакцію чималої кількості публічних діячів та організацій. Реакцію відомих освітян та чиновників на ситуацію з МОН щодо виборів у Могилянці – читайте у статті.

Текст публікації Студентської колегії НаУКМА:

Студентська спільнота України виходить на протест проти Сергія Шкарлета! Попри численні листи від органів студентського самоврядування провідних українських університетів до Прем'єр-міністра України та Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, процес відставки міністра-плагіатора не запущено.

Ми виходимо до Офісу Президента, щоб голосно заявити основну вимогу студентства: Шкарлет має піти! А Міністерство освіти і науки має бути очолене компетентним фахівцем із бездоганною репутацією в академічній спільноті.

Перевищення повноважень міністерством у ситуації з виборами в Могилянці – лише остання крапля обурення. Академічна спільнота виступає проти міністра-плагіатора від самого його призначення на посаду, а сьогодні до цієї вимоги доєднуються сотні студентів провідних українських вишів. Ми виходимо на протест задля виконання нашої ключової вимоги – відставки міністра освіти й науки Сергія Шкарлета.

Сергій Шкарлет неодноразово доводив свою невідповідність посаді: у його наукових роботах було виявлено плагіат; він перевищує свої повноваження та не бажає визнавати результати виборів президента НаУКМА; у його підпорядкуванні знаходяться люди, які пов’язані з режимом Януковича та безпосередньо з Табачником; він назначив ректором НАУ М. Луцького, який підпадає під люстрацію за співпрацю з режимом Януковича і не має права очолювати заклад вищої освіти.

До акції долучаються студенти НаУКМА, КПІ, НАУ та інші небайдужі студентські спільноти України. Вранці у День святого Валентина студентство подарує міністру замість справжньої валентинки – гарбуз, адже Сергій Шкарлет та українська освіта несумісні!