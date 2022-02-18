Шкарлет хвалиться підтримкою від вишів і студентів: могилянці сумніваються

У Міністерстві освіти і науки вдруге заявляють про публічну підтримку очільника Сергія Шкарлета з боку вишів, наукових установ та студентів. Проте студенти могилянки сумніваються у достовірності інформації.

На сайті МОН йдеться про те, що освітянська спільнота вважає, що саме завдяки Шкарлету розпочався "конструктивний час визначеності і раціональних кроків" у розвитку університетської наукової сфери.

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Про яку підтримку Шкарлета заявили у МОН

14 лютого, у День закоханих, близько тисячі студентів вийшли на протест "Якщо любиш — піди!" під будівлю ОП. Головною вимогою була відставка міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

Ввечері того ж дня на сайті МОН з'явилась новина "Освітянська і наукова спільноти, профспілки та студентство підтримують позицію МОН у ситуації довкола виборів керівника НаУКМА".

Заклади вищої освіти, зокрема студенти, активно висловлюють підтримку діяльності Сергія Шкарлета на посаді міністра освіти у зв’язку з подіями, які розгортаються навколо виборів ректора "Києво-Могилянської академії",

– йдеться у зверненні.

Відомство навело список вишів та їхніх представників, які підтримали Шкарлета. Зокрема, це:

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського;

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;

Державний університет економіки і технологій;

Одеський національний економічний університет;

Луцький національний технічний університет;

Поліський національний університет;

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка;

Профспілкова організація Вінницького національного аграрного університету;

Студентська рада Університету Григорія Сковороди в Переяславі;

громадська наукова організація "Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління";

громадська організація "Східноукраїнська асоціація з захисту прав студентів";

Рада ректорів закладів вищої освіти Харківської області;

Миколаївська астрономічна обсерваторія.

Відкриті листи вони направили до Офісу президента та комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. У них колективи закладів висловили "беззаперечну підтримку" чинному міністру.

У МОН зазначили, що у заявах вишів та студентів йдеться про те, що вибори ректора НаУКМА перетворилися з чіткої процедури обрання керівника ЗВО на політичний тиск, що призводить до знецінення авторитету держави та системи вищої освіти в цілому.

Крім того, у закладах, які стали на бік Шкарлета, переживають, що "створений прецедент" може мати вплив на подальше дотримання законодавчих норм та принципів у діяльності закладів освіти.

Від себе МОН додав, що "стоїть на засадах розв’язання ситуації, що склалася навколо виборів у НаУКМА, у правовому полі".

Увечері 16 лютого на офіційному сайті МОН з'явилась ще одна новина про підтримку міністра. Цього разу у МОН заявили про відкрити листи на підтримку Шкарлета щодо "неприпустимості політичного тиску в прийнятті рішень".

Також там містяться заклики забезпечити неухильне та чітке дотримання прозорої процедури обрання керівника закладу вищої освіти відповідно до Конституції та закону "Про вищу освіту".

Позицію, якої дотримується МОН України та особисто міністр, освітянська спільнота вважає шляхом до забезпечення стабільності, справедливості, упередження конфліктів та деполітизації системи вищої освіти в Україні,

– зазначили у відомстві.

Такі листи підтримки отримали від:

Андрія Марченка – голови Ради проректорів з наукової роботи закладів вищої освіти та директорів наукових установ МОН України;

Назіпа Хамітова – члена-кореспондента НАН України;

Вченої ради, колективу та всієї освітянської спільноти Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського;

Органів студентського самоврядування НМАУ імені П. І. Чайковського.

Студенти Могилянки сумніваються

Студенти Києво-Могилянської академії поставили під сумнів достовірність того, що викладено у заявах вишів. Зокрема, у студентів викликали запитання такі моменти:

13 з 16 листів датовані 14 лютого, себто були надіслані у день, коли відбувся протести проти міністра освіти та науки Сергія Шкарлета;

у новині йдеться про загальну підтримку від студентства, хоча в переліку представлені листи від студентства лише двох вишів;

думка "наукової спільноти" представлена виключно листом від Громадської наукової організації "Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління". Лише в цьому листі йдеться про підтримку фінансування наукових робіт з боку МОН, про яку також згадують у новині.

Студенти звернули увагу і на те, що лише в 7 з 11 листів від "колективів вишів" йдеться про вибори президента НаУКМА. А от у новині подається узагальнення про те, що для колективів "вибори ректора НаУКМА перетворилися з чіткої процедури обрання керівника ЗВО на політичний тиск".

Усі ці питання ставлять під сумнів достовірність самої новини, оприлюдненої МОН.

Згадка про "недопустимість маніпуляційних механізмів тиску на МОН та освітянську спільноту" видається дивною, оскільки автори новини, як видається, вдалися до маніпуляцій у тексті новини,

– пишуть студенти Могилянки.

Там додали, що подібні кроки підривають довіру до МОН як прозорої інституції та підтверджують обгрунтованість вимог студентства.

До слова, ще минулого тижня студенти оголосили безстроковий страйк, а 14 лютого провели нову акцію протесту.

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