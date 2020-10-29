Має намір згорнути усі реформи у сфері освіти, – ексочільниця Міносвіти про Шкарлета
Виконувач обов'язків міністра освіти та науки Сергій Шкарлет отримав офіційне попередження представництва Євросоюзу в Україні про небезпеку змін у міністерстві. Адже вони руйнують проведені раніше реформи в Україні.
Колишня очільниця Міносвіти Ганна Новосад ствердила, що Сергій Шкарлет дійсно хоче провести реорганізацію відомства і ліквідувати деякі департаменти. Про це вона повідомила в ефірі 24 каналу.
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Що хоче Шкарлет
За її словами, в умовах пандемії COVID-19 міністру немає чим зайнятися. Тому він має намір:
- звільнити людей, яких набрали за останні роки;
- суттєво скоротити директорати;
- повністю змінити всю структуру;
- позбутися незручних людей, які йому заважають.
Вона ствердила, що Шкарлет не бачить проблем із забезпеченням шкіл і садочків та проваленням дистанційної освіти.
Очевидно, що Шкарлет хоче згорнути всі реформи у сфері освіти,
– зазначила експертка.
Реформа щодо державної служби
Ганна Новосад нагадала, що реформу щодо державної служби започаткували у 2017 році. Вона – не про намагання догодити Євросоюзу чи отримати якусь міжнародну підтримку. Це спроба перезавантажити міністерство.
"Аби робити це ефективно, на місцях повинні бути фахові, професійні, прозоро відібрані люди, а не ручні ляльки", – додала вона.