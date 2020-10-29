Виконувач обов'язків міністра освіти та науки Сергій Шкарлет отримав офіційне попередження представництва Євросоюзу в Україні про небезпеку змін у міністерстві. Адже вони руйнують проведені раніше реформи в Україні.

Колишня очільниця Міносвіти Ганна Новосад ствердила, що Сергій Шкарлет дійсно хоче провести реорганізацію відомства і ліквідувати деякі департаменти. Про це вона повідомила в ефірі 24 каналу.

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Що хоче Шкарлет

За її словами, в умовах пандемії COVID-19 міністру немає чим зайнятися. Тому він має намір:

звільнити людей, яких набрали за останні роки;

суттєво скоротити директорати;

повністю змінити всю структуру;

позбутися незручних людей, які йому заважають.

Вона ствердила, що Шкарлет не бачить проблем із забезпеченням шкіл і садочків та проваленням дистанційної освіти.

Очевидно, що Шкарлет хоче згорнути всі реформи у сфері освіти,

– зазначила експертка.

Реформа щодо державної служби

Ганна Новосад нагадала, що реформу щодо державної служби започаткували у 2017 році. Вона – не про намагання догодити Євросоюзу чи отримати якусь міжнародну підтримку. Це спроба перезавантажити міністерство.

"Аби робити це ефективно, на місцях повинні бути фахові, професійні, прозоро відібрані люди, а не ручні ляльки", – додала вона.