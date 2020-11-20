У Міністерстві освіти та науки України зареєстрували наказ, який нібито руйнує реформу. Сергій Шкарлет, який перебуває на посаді т.в.о. міністра, ймовірно, хоче усунути певних людей з відомства, які йому заважають.

Наразі є комунікаційний безлад щодо того, куди рухається Міносвіти і для чого все відбувається. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив нардеп від "Слуги народу" Сергій Колебошин.

До теми МОН зареєструвало наказ, який руйнує реформу відомства та порушує домовленості з ЄС, – Новосад

Нардеп пояснив, що Шкарлет ні з ким не комунікував про зміни у МОН.

Сергій Миколайович (Шкарлет – 24 канал) планує зручну для себе структуру для того, щоб робити ті речі, які він запланував. Але мені, як і суспільству, не зрозуміло, які речі заплановано і як їх виконуватимуть,

– сказав Колебошин.

Колебошин пояснив, що зараз фахівці саме працюють над реформою Нової української школи, а нещодавно затвердили план 5 – 9 класів. Також на початку 2020 року затвердили закон про повну загальну освіту.

"Це робила та команда, яка зараз підлягає реформуванню. Тому мені незрозуміло для чого це робиться", – зауважив Колебошин.

Тому мені незрозуміло для чого це робиться. Я не кажу, що це не треба робити чи треба. Виконувач обов'язків є всередині і, мабуть, у нього є якісь міркування. Однак ні мені, ні освітньому суспільству зараз це не зрозуміло", – сказав нардеп.

Він наголосив, що велика кількість експертів, які пропрацювали в директоратах, розглядають можливість піти з міністерства. Колебошин дуже сподівається, що цього не відбудеться, адже "тоді буде кадровий колапс".

Що цьому передувало