Шкарлет готує зручну для себе структуру, – нардеп про скандальний наказ Міносвіти
У Міністерстві освіти та науки України зареєстрували наказ, який нібито руйнує реформу. Сергій Шкарлет, який перебуває на посаді т.в.о. міністра, ймовірно, хоче усунути певних людей з відомства, які йому заважають.
Наразі є комунікаційний безлад щодо того, куди рухається Міносвіти і для чого все відбувається. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив нардеп від "Слуги народу" Сергій Колебошин.
До теми МОН зареєструвало наказ, який руйнує реформу відомства та порушує домовленості з ЄС, – Новосад
Нардеп пояснив, що Шкарлет ні з ким не комунікував про зміни у МОН.
Сергій Миколайович (Шкарлет – 24 канал) планує зручну для себе структуру для того, щоб робити ті речі, які він запланував. Але мені, як і суспільству, не зрозуміло, які речі заплановано і як їх виконуватимуть,
– сказав Колебошин.
Колебошин пояснив, що зараз фахівці саме працюють над реформою Нової української школи, а нещодавно затвердили план 5 – 9 класів. Також на початку 2020 року затвердили закон про повну загальну освіту.
"Це робила та команда, яка зараз підлягає реформуванню. Тому мені незрозуміло для чого це робиться", – зауважив Колебошин.
Тому мені незрозуміло для чого це робиться. Я не кажу, що це не треба робити чи треба. Виконувач обов'язків є всередині і, мабуть, у нього є якісь міркування. Однак ні мені, ні освітньому суспільству зараз це не зрозуміло", – сказав нардеп.
Він наголосив, що велика кількість експертів, які пропрацювали в директоратах, розглядають можливість піти з міністерства. Колебошин дуже сподівається, що цього не відбудеться, адже "тоді буде кадровий колапс".
Що цьому передувало
- Про те, що МОН зареєструвало наказ, який руйнує реформу відомства та порушує домовленості з ЄС, заявила ексміністерка освіти і науки Ганна Новосад.
- За її словами, Шкарлет намагається звільнити спеціалістів, які не погоджуються з його політикою.
- Водночас сам Сергій Шкарлет запевнив, що курс реформ, які реалізуються в Україні за підтримки Євросоюзу, буде незмінним.
Поділитися новиною