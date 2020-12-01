Тимчасовий очільник Мініосвіти Сергій Шкарлет висловив невдоволення висловлюваннями голови парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій щодо діяльності МОН у сфері реформування освіти.

"Останнім часом голова цього комітету Сергій Бабак робить цікаві заяви стосовно діяльності Міністерства щодо імплементації реформ та інформації про них», написав Шкарлет у своєму телеграмі.

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Т.в.о. міністра освіти і науки наголосив, що черговою заявою стало те, що реформи йдуть лише у сфері вищої освіти, а інших освітянських реформ Бабаку буцімто не видно.

Так, Шкарлет запевнив, що голова профільного комітету навмисно не помічає реформи, які були розроблені за участю МОН і які сумлінно впроваджують освітяни по всій країні.

Можливо, для цього є певні причини і я хочу ще раз детально поінформувати суспільство про поступ команди МОН та окреслити певні кроки в реформуванні системи освіти і науки,

– пише керівник Міносвіти.

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За його словами, лише протягом листопада 2020 року команда МОН:

розробила нову редакцію Положення про спеціальну школу;

розробила проєкт Базового компонента дошкільної освіти;

спільно з Держслужбою якості освіти розробила методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у школах;

розробила проєкт Положення про ліцей.

Окрім того, Сергій Шкарлет наголосив, що відомство поступово впроваджує сертифікацію вчителів, а також спільно з Google впроваджують проєкт безкоштовного навчання для вчителів з використання цифрових інструментів для онлайн-навчання.

"І це – лише частина нашої роботи. Хотілося б, аби українські політики використовували свою політичну вагу винятково для співпраці й досягнення конкретних результатів", – підсумував т.в.о. міністра освіти і науки.

Зазначимо, що Шкарлет не розповів, про які саме висловлення Сергія Бабака йдеться.