Шкарлет дорікнув голові профільного комітету ВР за його висловлювання про роботу МОН
Тимчасовий очільник Мініосвіти Сергій Шкарлет висловив невдоволення висловлюваннями голови парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій щодо діяльності МОН у сфері реформування освіти.
"Останнім часом голова цього комітету Сергій Бабак робить цікаві заяви стосовно діяльності Міністерства щодо імплементації реформ та інформації про них», написав Шкарлет у своєму телеграмі.
Цікаво Шкарлет готує зручну для себе структуру, – нардеп про скандальний наказ Міносвіти
Т.в.о. міністра освіти і науки наголосив, що черговою заявою стало те, що реформи йдуть лише у сфері вищої освіти, а інших освітянських реформ Бабаку буцімто не видно.
Так, Шкарлет запевнив, що голова профільного комітету навмисно не помічає реформи, які були розроблені за участю МОН і які сумлінно впроваджують освітяни по всій країні.
Можливо, для цього є певні причини і я хочу ще раз детально поінформувати суспільство про поступ команди МОН та окреслити певні кроки в реформуванні системи освіти і науки,
– пише керівник Міносвіти.
Що МОН зробило для середньої освіти в листопаді 2020
За його словами, лише протягом листопада 2020 року команда МОН:
- розробила нову редакцію Положення про спеціальну школу;
- розробила проєкт Базового компонента дошкільної освіти;
- спільно з Держслужбою якості освіти розробила методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у школах;
- розробила проєкт Положення про ліцей.
Окрім того, Сергій Шкарлет наголосив, що відомство поступово впроваджує сертифікацію вчителів, а також спільно з Google впроваджують проєкт безкоштовного навчання для вчителів з використання цифрових інструментів для онлайн-навчання.
"І це – лише частина нашої роботи. Хотілося б, аби українські політики використовували свою політичну вагу винятково для співпраці й досягнення конкретних результатів", – підсумував т.в.о. міністра освіти і науки.
Зазначимо, що Шкарлет не розповів, про які саме висловлення Сергія Бабака йдеться.
Поділитися новиною
-
Як обрати якісний домашній принтер: розповідаємо, на що звернути увагу під час покупки1 жовтня , 11:56
-
Із підручника хімії для 9 класу вилучать факти про використання соди для лікування раку, – МОН27 листопада , 16:04
-
Ситуація з коронавірусом у Києві: скільки шкіл та садочків закрили на карантин30 листопада , 12:31