Шкарлет розповів, у яких країнах відкриють філії українських вишів

Володимир Зеленський на засіданні "Слуги народу" у Трускавці запитав у міністра освіти Сергія Шкарлета, коли Україна відкриватиме свої філії університетів за кордоном. Той спершу не зрозумів питання президента.

Філії українських вишів будуть в Узбекистані й Таджикистані

Шкарлет відповів, що наразі міністерство веде перемовини про відкриття філій трьох закордонних університетів в Україні. Серед них – віденський університет Зигмунда Фройда, у якому вивчають медицину.

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Однак Зеленський зауважив, що міністр його не правильно зрозумів: "Якщо ми говоримо про високий рівень освіти, то коли буде відкриття хоч однієї філії українського вишу за кордоном?".

У нас є вже такі філії. 4 з них в Китаї та 1 у Вірменії. Наразі була міжурядова поїздка до Таджикистану. Готові відкрити. І готові відкрили в Узбекистані філії наших університетів,

– розповів Шкарлет.

Що відомо про виїзне засідання "слуг"