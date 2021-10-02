Філії українських вишів будуть в Узбекистані й Таджикистані
Шкарлет відповів, що наразі міністерство веде перемовини про відкриття філій трьох закордонних університетів в Україні. Серед них – віденський університет Зигмунда Фройда, у якому вивчають медицину.
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Однак Зеленський зауважив, що міністр його не правильно зрозумів: "Якщо ми говоримо про високий рівень освіти, то коли буде відкриття хоч однієї філії українського вишу за кордоном?".
У нас є вже такі філії. 4 з них в Китаї та 1 у Вірменії. Наразі була міжурядова поїздка до Таджикистану. Готові відкрити. І готові відкрили в Узбекистані філії наших університетів,
– розповів Шкарлет.
Що відомо про виїзне засідання "слуг"
- Впродовж 1 – 2 жовтня у Трускавці відбувається виїзне засідання фракції "Слуга народу". На нього запросили керівників СБУ та Офісу генпрокурора, представників Кабінету Міністрів та Офісу Президента.
- Прилетів й президент Володимир Зеленський. 2 жовтня він ставив питання міністрам щодо результатів їхньої роботи.
- Головною темою засідання став План трансформації України. Він передбачає проєкти, які потрібно реалізувати протягом найближчих року – двох. Мовиться про інфраструктуру, оновлення правової основи держави, розвиток передових галузей, соціальну трансформацію тощо.
- Крім того, на засіданні зібрали 150 підписів нардепів, які необхідні для реєстрації постанови про відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.