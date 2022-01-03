Шість ознак, які відрізняють хорошого вчителя від звичайного

Час від часу кожен педагог ставить перед собою питання, чи хороший він вчитель. Яким же має бути хороший педагог та як він має поводитися з учнями – читайте у статті.

Оцінити себе об'єктивно важко, тому нижче читайте ознаки, які відрізняють хорошого вчителя від звичайного.

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Якості хорошого педагога

Хороший учитель поважає всіх своїх учнів

Такий педагогі ніколи не кричить на учнів. Натомість він використовує аргументи, щоб переконливо довести свою думку. Учитель поважає гідність школярів та будує стосунки на основі взаємної поваги. Педагог уважний до учнів та розуміє поведінку дітей.

Хороший учитель – мотиватор

Такий вчитель не порівнює учнів між собою, не ставить школярам за приклад нікого з однокласників. Втім він наголошує, що головне у навчанні – бути не кращим за когось, а кращим за себе вчорашнього. Тому уважно ставиться до всіх своїх учнів, відмічаючи особисті успіхи кожного.

Він добре розуміє, що всі діти обдаровані, але по-різному – комусь легше дається опанування математики, а хтось найкращий у малюванні. Тому терпляче пояснює матеріал без роздратування.

Також вчитель помічає, коли діти докладають зусилля, і якщо попри це в них все одно не виходить, то хвалить за старанність.Він завжди підбадьорює своїх учнів та вірить в них.

Хороший учитель – вимогливий до учнів і до себе

Він вимагає від учнів знань та дотримання узгоджених правил. Сам він педагог також старанно готується до кожного уроку, не кидає слів на вітер та завжди виконує обіцянки.

Хороший учитель розвивається, він прагне зробити свій урок не лише корисним, а й цікавим для учнів, тому практикує різні методики викладання, заохочує креативне мислення у школярів, цікавиться сучасними онлайн-інструментами та активно їх використовує під час навчання.



Вчитель зацікавив учнів на уроці / Фото Pexels

Хороший вчитель викликає повагу, а не страх в учнів

Він формує здоровий емоційний клімат у класі. Школярі без страху йдуть до нього на уроки та за потреби приходять за порадою в позаурочний час.

Хороший вчитель вміє тримати дистанцію, при цьому легко встановлює та зберігає довірчі відносини з учнями. Діти легко діляться з ним своїми думками та ідеями, а головне – не бояться помилятися.

Хороший вчитель сам постійно вчиться

Хороший вчитель власним прикладом показує учням, що навчатися – це круто. Для цього він вчиться у кращих фахівців і застосовує на уроках отримані знання. Він – натхненний та умотивований, йому є завжди чим зацікавити своїх учнів.

Окрім того, хороший вчитель не живе виключно школою. Його самовдосконалення стосується не лише професійної сфери, він живе цікавим повноцінним життям, в якому є місце подорожам, особистому життю та власним захопленням.

Хороший вчитель має почуття гумору

Він здатен застосувати вдалий жарт замість нудної моралі про правила поведінки. При цьому його жарти не образливі, а викликають посмішку у всіх.

Пам’ятайте, що хороший учитель любить свій предмет, дітей та готовий до прикрих ситуацій і сприймає їх як невід'ємну складову професійного життя. Хороший вчитель вміє розрядити будь-яку напружену ситуацію влучним гумором.

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Отож, хороший педагог – це особистість, яка має свої недоліки та слабкості. Інколи йому також важко контролювати свої емоції та ледь вдається зосередитися на роботі. Але хорошого вчителя від звичайного відрізняє саме те, що кожен день він докладає максимум зусиль, щоб стати кращою версією себе.