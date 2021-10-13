Щодня інфікуються сотні дітей, – Ляшко пояснив, чому треба відправити учнів на канікули раніше

Ситуація з захворюваністю на коронавірус з кожним днем погіршується, і тисячі учнів разом із вчителями відправляють на ізоляцію. Тож МОЗ наполегливо рекомендує школам запровадити канікули на тиждень раніше, щоб вплинути на ситуацію.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прокоментував ініціативу МОЗ щодо оголошення дострокових осінніх канікул у школах. Вони рекомендують розпочати осінні канікули вже з цього понеділка, 18 жовтня.

До теми Навчальним закладам рекомендують на тиждень раніше почати канікули, – МОЗ

За його словами, Державна комісія з питань ТЕБ та НС вже підтримала пропозицію МОЗ рекомендувати Міносвіти звернутися до обласних держадміністрацій з пропозицією перенесення осінніх канікул з 25 на 18 жовтня 2021 року.

Чому варто відправити учнів на канікули раніше

Ляшко впевнений, що відправлення школярів на дострокові канікули зменшить кількість не обов'язкових соціальних контактів.

Достроковий початок канікул для школярів дозволить вплинути на поширення коронавірусу шляхом зменшення активності громадян та кількості не обов'язкових соціальних контактів,

– зазначив міністр охорони здоров'я.

Раніше Віктор Ляшко повідомляв, що зазвичай канікули або призупинення навчального процесу призводить до щонайменше на 15% зниження захворюваності вже за 5 днів після ухвалення цього рішення.

Міністр нагадав, що освітяни включені до переліку професій, представники яких мають бути обов’язково вакциновані для повноцінної роботи. Так, ті вчителі, які до 7 листопада не вакцинуються, будуть відсторонені від роботи без збереження зарплати.

До слова, відправити школярів на канікули раніше заздалегідь вирішили у Харкові, Вінниці, Хмельницькому, а також в Івано-Франківську, Херсоні, Кропивницькому та Сумах.