У МОН планують започаткувати у вишах педагогічну інтернатуру. Її основним завданням стане створення системи професійно-педагогічної адаптації інтерна до реальних умов роботи – вони виконуватимуть навчальну, виховну, методичну та організаційну роботу.

Міністерство освіти і науки розробило проєкт Положення про педагогічну інтернатуру, який визначить механізм супроводу вчителів, яких вперше призначать на посаду педагога. Громадське обговорення цього проєкту триватиме до 28 грудня, повідомляє пресслужба МОН.

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Термін педагогічної інтернатури становитиме один рік.

Протягом цього часу роботу інтерна в школі супроводжуватиме педагог-наставник, який має досвід педагогічної діяльності за цим предметом. У МОН додають, що за виконання обов’язків наставника призначатиметься доплата.

Педагогічна інтернатура передбачатиме теоретичну та практичну допомогу інтерну.

Основними заходами педагогічної інтернатури є проведення:

індивідуальних консультацій та бесід педагога-наставника з інтерном;

допомога у підборі відповідної літератури;

допомога у підготовці навчальних занять;

допомога у розробленні дидактичних матеріалів тощо.

Окрім того, інтерн та його наставник мають взаємовідвідувати навчальні занять один одного та ходити на уроки до інших досвідчених учителів.

У Міносвіти зазначають, що молодий учитель у рамках проходження інтернатури має виконувати обов’язки згідно з посадовою інструкцією та обов’язки за трудовим договором.

Звіт про виконання програми педагогічної інтернатури буде заслуховуватись на засіданні педагогічної ради школи.