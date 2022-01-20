Щоб не принижуватися, – Марцінків запропонував легалізувати побори в садочках Івано-Франківська

У Івано-Франківську міський голова Руслан Марцінків запропонував легалізувати батьківські внески в дитячих садочках. Він вважає, що потрібно ввести символічну плату з батьків.

Таку пропозицію міський голова Івано-Франківська висловив на засіданні виконкому міської ради після того, як заслухав звіти двох садочків міста.

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Руслан Марцінків наголосив, що всі брешуть, коли кажуть, що не збирають гроші у групах.

Ну, брешемо, відверто. Насправді всі збирають потроху, батьки самі ініціюють. Може, ввести якусь символічну плату, 100 – 150 гривень. Провести це рішенням виконкому, щоб не принижуватися і не розказувати байки,

– заявив міський голова.

За словами Марцінківа, все для того, щоб батьки знали, що вони здали і тоді з них не будуть вимагати. "Давайте підемо таким шляхом, якимось законним", – запропонував він.

Директор департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради Ігор Максимчук обіцяв опрацювати пропозицію.

"Ми принижуємося, директори ховають очі, батьківські комітети сваряться: одна виступає за те, щоб збирати, друга – проти, третя ще щось думає. А так зробили б якийсь механізм", – додав Марцінків.

До слова, у Запоріжжі маму першокласниці, яка навчається у школі №103, попросили не приводити дитину до школи в кінці грудня через "борги". Адже жінка не здала гроші на подарунки, тож її дитині нічого не дістанеться. Деталі – читайте за посиланням.