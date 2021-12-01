Щоб діти стріляли: у Кривому Розі батьки купили пістолет Макарова для школи

У Кривому Розі на Дніпропетровщині батьки зібрали кошти для школи на придбання пневматичного пістолета Макарова, щоб діти навчилися стріляти. Але чи не призведе таке рішення до трагедії чи нещасного випадку?

У соцмережах адміністрація Покровського ліцею повідомила, що батьки купили у школу пневматичний пістолет Макарова. Мовляв, все для навчання. Проте згодом пост на сторінці видалили.

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Так, у ліцеї наголосили, що купили пістолет з метою якісного проведення занять з предмета "Захист України" та практичного відточування учнів майстерності зі стрільби.

Окрім того, цього хотіли самі діти та просили у батьків купити пістолет "Макаров".



Батьки купили пістолет Макарова для школи / Скріншот зі сторінки ліцею

До слова, у вересні у школі Полтави Таїсія Петрова з арбалету стріляла по вчителях. Одній влучила у спину, іншій – прострелила наскрізь руку. Арбалет у неї наважився відібрати учень 9 класу.

А 30 листопада у старшій школі Оксфорду у США 15-річний учень відкривав вогонь по дітям. Відомо, що загинули троє учнів, постраждалих – щонайменше шестеро.