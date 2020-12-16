Уряд вводить суворіший карантин через COVID-19 на понад два місяці – з 19 грудня до 28 лютого. Зокрема, деякі обмеження стосуватимуться і закладів освіти.

Про актуальні протиепідемічні заходи, які стосуються закладів освіти, йдеться у постанові уряду, повідомляє пресслужба Міносвіти.

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Так, на період дії карантину з 19 грудня заборонено:

відвідувати заклади освіти групами у понад 20 осіб, крім садочків, шкіл, закладів позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти;

відвідувати заклади освіти учнями, якщо на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим COVID-19 перебуває понад 50% учнів та персоналу закладу;

проводити в закладах освіти масові заходи (вистави, свята, концерти) за участю дітей з більш ніж однієї групи/класу та за присутності глядачів.

Окрім того, додатково до цих карантинних заходів, з 8 до 24 січня 2021 року на території України заборонено відвідувати школи та виші, незалежно від форми власності.

Так, закладам освіти рекомендують встановити канікули або дистанційне навчання. Але садочки працюватимуть у звичному режимі.

Хто зі студентів має йти на самоізоляцію

Під час карантину на самоізоляцію мають йти особи, які прибувають в Україну для навчання у вишах з держави із значним поширенням коронавірусу. Але ця норма не застосовується до осіб, які не були в контакті з хворими на COVID-19.

Самоізоляції також підлягають ті, хто прибуває з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та Криму. Окрім осіб, які не були в контакті з хворими на COVID-19.