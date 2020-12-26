Я не ототожнюю себе як єдину людину в міністерстві, – Шкарлет про нові повноваження
Вже тиждень Сергій Шкарлет на посаді міністра освіти і науки. До того він пів року працював виконувачем обов'язків міністра МОН.
У діяльності та повноваженнях принципово нічого не змінилося. Про це Шкарлет розповів в інтерв'ю "Українському радіо".
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Що змінилось у повноваженнях Шкарлета
За його словами, через зміни у законодавстві щодо обмежень повноважень тимчасово виконуючого обов'язки, освітня галузь була в певному колапсі. Останні 2 тижні було важко у повному обсязі виконувати функції, які покладені на розпорядників бюджетних коштів, зокрема щодо:
- призначення керівників на посади:
- розпису бюджетних грошей;
- подання пропозицій у Кабінет міністрів щодо формування фінансових пропозицій.
Процес розблокований
Як відзначив міністр, весь процес щодо освітньої галузі розблокований. Зокрема, є повноцінний бюджет, хоча і не такий, як хотілось.
Я себе не ототожнюю як єдину особу, яка є в міністерстві. Є люди, які реалізують державну політику в галузі освіти, які формують її,
– зазначив Шкарлет.
"І ми сформували стратегічні орієнтири, які вимагала галузь у співпраці з батьками, з вчителями, з науковцями, які б забезпечили рух в освіті для того, щоб ми мали конкурентну освіту", – додав міністр.
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