Викладання у вишах та навчання в школах за останнній рік можна описати за допомогою кількох слів: виснажливо, складно та непередбачувано. COVID-19 вніс свої корективи в майже всі світові освітні системи.

Весною 2020 року педагоги змушені були навчитися проводити онлайн-заняття. Праця освітян ще ніколи не була такою складною, адже крім повної зміни навчальних планів їм довелося справлятися й з особистими труднощами, які виникли через пандемію. Найбільші зміни у педагогічних професіях проаналізувало видання EducationWeek.

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Взаємодія з учнями та студентами різко знизилася

Педагоги наголошують, що навчання школярів та студентів протягом пандемії коронавірусу стало дуже стресовим. Перехід до дистанційного, гібридного та соціально віддаленого освітнього процесу неабияк повпливало на якість взаємодії вчителів зі своїми учнями.

Освітяни кажуть, що їм доводиться приділяти роботі набагато більше часу, ніж в звичайному навчальному режимі, а бар'єрів в комунікації зі студентами та школярами стало тільки більше.

Освітні професії зараз одні з найнебезпечніших

Однією з причин подальшого закриття навчальних закладів в багатьох країнах світу залишається небезпека зараження педагогів COVID-19.

Вчителі та викладачі наголошують, що їх здоров'я та безпека близьких за умов відкриття освітніх закладів може бути під загрозою.

Багато педагогів самі знаходяться в категорії високого ризику зараження, або ж проживають зі старшими людьми, в яких є хронічні захворювання.



Вчителі та викладачі в групі ризику / Фото Getty

Вчителі та викладачі заявлють, що хочуть звільнятися з роботи в закладах освіти

Таких заяв прозвучало чимало, передає американське видання USA Today. Згідно з опитуванням, 1 з 5 педагогів хоче звільнитися з посади до початку весни 2021 року.

Щоправда, тенденція реальних масових звільнень поки що не спостерігається.

Доводиться ще більше мотивувати учнів та студентів до навчання

Ще одним непростим завданням в роботі вчителів стала посилена мотивація студентів та школярів до навчання.

Багато дітей почали частіше пропускати уроки та не виконувати домашні завдання, називаючи онлайн-навчання нудним та складним для розуміння процесом.

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Вчителям важко справлятися з існуючим навантаженням

Кілька досліджень показуть, що багато школярів мають великий розрив в знаннях через пандемію. Найбільші втрати зафіксовано в навчальних програмах математичних предметів.

Особливо відставати від плану у вивченні математики почали учні з малозабезпечених та багатодітних сімей.

Вчителі наголошують, що такі показники спричинені саме дистанційним навчанням школярів, адже індивідуальний підхід до дітей в режимі онлайн знайти неабияк складно.



Індивідуальний підхід до учінв та студентів / Фото Getty

Освітяни змушені приділяти більше уваги соціальним та емоційним потребам учнів та студентів

Багато студентів та школярів протягом пандемії пережили втрату доходів батьків, хвороби чи навіть смерть рідних. Окрім цього, всі вони сумують за звичним соціальним життям.

Велика частка емоційного тягаря перейшла на плечі педагогів, які змушені як ніколи раніше підтримувати своїх учнів у складних ситуаціях. Це пригнічує й емоційний стан самих освітян.

Зарплати працівників освіти залишаються низькими

Незважаючи на всі труднощі навчання та викладання спричинені пандемією, оплата праці педагогів досі нижча, ніж в багатьох фахівців з інших галузей.

Хоча COVID-19 й змусив деякі уряди країн переглянути питання окладів вчителів та викладачів, суттєвих змін поки що так і не відбулося.

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