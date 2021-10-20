Що учні їдять у шкільній їдальні

Фахівці з’ясували, що більша половина школярів (53%) щодня харчуються в шкільній їдальні, інша половина цього не робить через те, що їм не подобається меню.

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При цьому в їдальнях школярі вибирають не найздоровішу їжу. Результати дослідження показали, що улюблені страви школярів – це котлети, випічка, м'ясні вироби та картопляне пюре. Найчастіше на їх тарілках залишаються каші, супи і овочі, їх не всі люблять.



Яку їжу школярі обирають у їдальні / Інфографіка ЮНІСЕФ

Що діти купують в буфеті

В шкільному буфеті діти найчастіше купують булочки, кондитерські вироби з кремом і хот-доги.



Що школярі купують у буфеті / Інфографіка ЮНІСЕФ



Що школярі купують у буфеті / Інфографіка ЮНІСЕФ

Цікаво, що 67% дітей беруть з собою перекус з дому. Найчастіше це фрукти.



Що учні приносять на перекус з дому / Інфографіка ЮНІСЕФ

Що допомогло б школярам харчуватися корисніше

Експерти запитали самих школярів, що б допомогло їм харчуватися смачніше та корисніше. Такі відповіді звучали найчастіше:

смачніша їжа в шкільній їдальні – 39%,

кращий дохід батьків – 39%,

доступність цін на продукти – 37%,

більше часу у батьків на приготування їжі – 28%,

бажання батьків купувати та готувати корисне – 22%,

додаткові знання для дітей – 23%,

додаткові знання для батьків – 14%.



Що б допомогло школярам харчуватися корисніше / Інфографіка ЮНІСЕФ

До слова, батько учня з Виноградара Закарпатської області обурений харчуванням у шкільній їдальні. Чоловік назвав їжу, яку готують для дітей, "баландою", інші вважають, що це більше схоже на "помиї", а не страви. Фото та деталі – читайте у статті.

Текст публікації UNICEF Ukraine:

Школярі знають про користь овочів, але купують у буфеті булочки. До Всесвітнього дня продовольства публікуємо результати дослідження харчової поведінки українських школярів і їхніх батьків.

Дослідження проведено в рамках Меморандуму про взаєморозуміння і співпрацю між Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), Посольством Швейцарії в Україні, МОН та першою леді України Олени Зеленської з метою реалізації комунікаційної кампанії здорового харчування в рамках реформування системи шкільного харчування.