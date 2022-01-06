Що впливає на розподіл освітньої субвенції по школах: пояснення МОН

У МОН наголосили, що розподіл освітньої субвенції між місцевими бюджетами здійснюється на підставі контингенту учнів, який вказують ще у вересні поточного року перед плануванням бюджету.

Про це йдеться у листі Міністерства освіти та науки "Про розрахунок обсягу освітньої субвенції на 2022 рік".

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Що не враховують при розподілі субвенції? У МОН роз’яснюють, що фактична кількість ставок чи фактичний фонд оплати праці працівників не враховуються при розподілі освітньої субвенції.

Що впливає на розподіл субвенції на школи

Тобто освітня субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, яка має враховувати:

кількість учнів,

розрахункову наповнюваність класів,

навчальні плани.

Розподіл обсягу освітньої субвенції між місцевими бюджетами щороку здійснюється на підставі контингенту учнів усіх типів закладів загальної середньої освіти станом на 5 вересня року, що передує плановому бюджетному періоду,

– зазначили у листі.

Тобто, розподіл освітньої субвенції на 2022 рік здійснено на підставі статистичної інформації про контингент учнів станом на 5 вересня 2021 року, поданої закладами освіти.

Також у відомстві зауважили, що розподіл освітньої субвенції у 2022 році здійснюватиметься за єдиними підходами для всіх місцевих бюджетів України на основі фактичного контингенту учнів та з урахуванням об'єктивних параметрів:

щільності учнів,

відсотка населення, що проживає у сільській місцевості.

До слова, з 1 січня 2022 року зарплата вчителів зросте від 10% до 30%. Також визначений розмір доплат за окремі види педагогічної діяльності. Зауважимо, що у переліку освітян, яким підвищується оклад, відсутні вчителі шкіл. Як зросла зарплата для освітян – читайте у статті.