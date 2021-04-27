ЗНО – не єдиний показник якості освіти: що може впливати на його результати

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов наголосив, що ЗНО не є єдиним індикатором якості шкільної освіти. Адже його результати можуть залежать від багатьох чинників, зокрема, й від заможності родини.
Йдеться про те, що дитина, батьки якої мають гроші на репетиторів, може отримати вищі бали за іспити.
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Що впливає на результати ЗНО
Горбачов наголосив, що ЗНО – це дуже важлива та необхідна процедура, яка гарантує рівні права на доступ до вищої освіти. Але результат ЗНО не є і не може бути вирішальним чи єдиним показником якості конкретної школи.
Дуже часто показники ЗНО високі не тому, що школа або ліцей так класно працюють, а тому, що вони до свого 10 класу беруть лише учнів, у яких немає оцінок, нижче 10. Тобто вони на вході відсіюють тих, хто матиме гірші результати ЗНО,
– заявив омбудсмен.
Він також зізнався, що знає випадки, коли дитину, яка не відповідає умовам ліцею і може зіпсувати результати ЗНО, просто "виживають" з ліцею.
За його словами, це непогано, коли в ліцеї навчаються лише обдаровані діти. Але, зрештою, академічна школа повинна бути для тих, хто хоче вчитися і показав, що може вчитися.
“Але треба мати на увазі, що великий вплив на результати ЗНО має заможність родини. Загальна тенденція полягає в тому, що якщо у родини є гроші на репетиторів, то бали за ЗНО у дитини цієї родини статистично вищі, – акцентував Горбачов.
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Окрім того, освітній омбудсмен запропонував порівняти результати олімпійської команди з легкої атлетики та районної збірної.
“Звісно ж, загальні бали будуть вищими в олімпійської, адже її спортсмени пройшли жорсткий відбір – відповідно, тут діють інші критерії, ніж під час відбору до інших команд”, – додав Горбачов.
До слова, цього року Верховна Рада скасувала ДПА для учнів 4 та 9 класів, а також випускників. Завдяки цьому хочуть скоротити кількість учасників, які складатимуть ЗНО для вступу у виші, щоб зменшити ризики поширення коронавірусу.
- шляхом річного оцінювання,
- державної підсумкової атестації;
- державної підсумкової атестації у формі ЗНО.