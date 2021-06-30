Отримав 200 балів з 3 предметів ЗНО: що відомо про випускника-вундеркінда
Джерело:ТСН
Випускник київського фізико-математичного ліцею Денис Кінзерський отримав на ЗНО по 200 балів одразу із 3 предметів. Він виявився єдиним, кому вдалося здобути настільки хороший результат.
Журналісти поспілкувалися з вчителькою відмінника 29 червня. Виявилося, що непоганий результат у хлопця й з української мови – 196 балів.
До теми Єдиний в Україні: випускник київського ліцею отримав 200 балів з 3 предметів
Як готувався до тестування
Хлопець розповів, що досягти найвищих результатів вдалося завдяки хорошим вчителям у ліцеї. Проте все ж звертався й до репетиторів. Також він пройшов онлайн курс із біології.
Знання з цього предмету випускник планує поглиблювати й надалі. Він планує вступити до університету Шевченка в інститут високих технологій.
Вчителька радіє і досі
Класна керівниця Дениса не може натішитись тому, що її учень отримав настільки хороші результати. Вона викладала в нього біологію.
Розповіла, що була впевнена в хорошому результаті зі свого предмету. Але не знала, чи вдасться таке й з математикою.
Клас, де вчився відмінник Денис Кінзерський / Фото ТСН