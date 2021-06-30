Журналісти поспілкувалися з вчителькою відмінника 29 червня. Виявилося, що непоганий результат у хлопця й з української мови – 196 балів.

До теми Єдиний в Україні: випускник київського ліцею отримав 200 балів з 3 предметів

Як готувався до тестування

Хлопець розповів, що досягти найвищих результатів вдалося завдяки хорошим вчителям у ліцеї. Проте все ж звертався й до репетиторів. Також він пройшов онлайн курс із біології.

Знання з цього предмету випускник планує поглиблювати й надалі. Він планує вступити до університету Шевченка в інститут високих технологій.

Вчителька радіє і досі

Класна керівниця Дениса не може натішитись тому, що її учень отримав настільки хороші результати. Вона викладала в нього біологію.

Розповіла, що була впевнена в хорошому результаті зі свого предмету. Але не знала, чи вдасться таке й з математикою.



Клас, де вчився відмінник Денис Кінзерський / Фото ТСН

Зверніть увагу! Двоє випускників Львівського фізико-математичного ліцею здали ЗНО на понад 790 балів. Тому вони претендують на премію Верховної Ради у розмірі 100 тисяч гривень. Загалом на Львівщині отримали по 200 балів понад 70 випускників. А по 200 з 2 предметів лише 3.