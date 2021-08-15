Що відбувається з християнською етикою у школах та чи будуть діти її вивчати

У МОН вирішили не запроваджувати у школах обов’язковою християнську етику. Водночас депутати просять повернути цей предмет у шкільну програму. Що кажуть батьки та чи будуть вивчати етику на факультативі – читайте у статті.

У соцмережах деякі батьки радіють, що у МОН заборонили християнську етику. Натомість прихильники курсу кажуть, що будь-яка школа може ввести її як факультатив та навчати дітей милосердя та духовності.

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Школи мають варіанти для вивчення етики

У січні 2021 року курс християнської етики пропонували ввести не як факультатив, а як основний предмет. Проте міністр освіти Сергій Шкарлет заперечив таку можливість.

За його словами, школа самостійно визначає перелік навчальних предметів або інтегрованих курсів для реалізації кожної освітньої галузі, а також предмети та курси з урахуванням освітніх потреб учнів.

Вже 12 липня МОН затвердило модельні навчальні програми для шкіл. За ними школи можуть працювати з 2022 року. Серед затверджених програм для 5 – 6 класів є інтегровані курси та факультативи.

З напрямку духовно-морального спрямування пропонують 4 курси:

два курси етики різних авторських колективів,

"Культура добросусідства",

"Вчимося жити разом",-

також її можна вивчати в межах курсу про здоров’я.

До переліку цих програм не увійшли ще три програми: "Основи християнської етики", "Біблійна історія та християнська етика" й "Християнська етика в українській культурі". Тому батьків і вчителі вирішили, що це питання закрите.

Водночас депутати з Івано-Франківської міської ради вимагають затвердити ці курси, адже бояться, що факультатив може зникнути.

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Їхні основні аргументи такі: йдеться не про віросповідання, а про виховання, прищеплення гуманних цінностей, знайомство з духовним корінням українського народу.

Проте у соцмережах думки користувачів розійшлися. Одні пишуть, що на уроках християнської етики можна навчити добра та милосердя, а інші – що такий факультатив порушує Конституцію, а школярі мають право вільного самовизначення щодо релігії.

Що кажуть психологи

Психоаналітикиня Марія Гончаренко переконана, що найбільша проблема таких факультативів – підготовка кадрів. Адже курс торкається занадто делікатних тем, які вражають уяву дитини.

Окрім того, експертка проаналізувала зміст такої шкільної літератури.

Так, у підручнику для початкової школи "Перемагай зло добром" (автора – М. Шевчук) йдеться про хлопчика, який образив маму, а вона померла, тож він вже не міг вибачитися.

Тема смерті батьків може занадто вразити дитину. Віряни вважають, що до таких тем слід привчати змалечку. Тож у набожних родинах хлопці та дівчата можуть звикнути до подібних розмов. Але для решти ж учнів такі теми у початковій школі можуть породжувати тривогу та страх втрати,

– кажу експертка.

За її словами, деякі боязкі діти від фрази "Бог спитає з вас за всяке слово" починають боятися, що кажуть щось не те та прагнуть контролювати кожне слово. Таке напруження може призвести до неврозів.

Марія Гончаренко запевняє, що складніше передбачити, як такі складні теми подаватимуть вчителі, яким довелося б викладати факультатив. Досвід шкіл доводить: його читають вчителі історії, початкової школи та інших предметів.

Що пропонують учням 5 – 6 класів у курсі етики

У підручнику авторського колективу під керівництвом Є.Д. Ашортіа передбачене вивчення таких тем та понять як:

моральні норми та принципи,

духовні потреби людини,

світогляд,

свобода вибору,

гармонія життя,

протидія несправедливості,

повага,

особиста гідність,

доброчесність,

цінність довіри,

толерантність,

подолання стереотипів та упереджень,

доброта та благодійність,

меценатство,

волонтерство,

інклюзія.

Автори запевнюють, що теми відповідають концепції "Нової української школи" та допомагають дітям розвивати м’які навички – комунікативні здібності, креативність, лідерство, робота у команді.

До слова, до 1 вересня вчителів пообіцяли забезпечити ноутбуками. Проте з’ясувалося, що частина субвенції надійде пізніше, тож педагоги не зможуть вчасно отримати техніку.