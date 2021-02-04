Нещодавно почалася дискусія через те, що з 2021 року в Україні не буде "червоних" дипломів. Тому освітній омбудсмен вирішив пояснити, що насправді важливіше при пошуку роботи – звичайний диплом, диплом з відзнакою чи навички.

Джерело: фейсбук Сергія Горбачова

Хтось обурився через новину про відміну "червоних" дипломів, інші заявили, що це давно потрібно було зробити, бо це радянський пережиток.

До теми Червоний диплом відійшов у минуле: що натомість запропонували в уряді

Які є документи про вищу освіту

Документ про вищу освіту (науковий ступінь) видається людині, яка успішно виконала відповідну освітню чи наукову програму та пройшла атестацію.

Ще у 2014 році в ззаконі не виділялися дипломи з відзнакою як окремі види документів про вищу освіту. Тобто документ про вищу освіту був для всіх один, але мав дві форми зовнішнього вигляду: для тих, хто навчався не на відмінно – один вигляд, для тих, хто навчався на відмінно — інший.

Зовні диплом із відзнакою від звичайного відрізнявся лише червоним кольором обкладинки та позначкою “диплом з відзнакою” всередині самого диплома, а також додатка до нього, – розповів освітній омбудсмен.

Вже у січня 2021 року Міністерство освіти і науки України видало наказ про затвердження форм документів про вищу освіту та додатка до них, зразка академічної довідки. Завдяки йому форми диплома з відзнакою втратили свою чинність.

Новий же наказ затверджує такі форми документів:

диплом молодшого бакалавра;

диплом бакалавра;

диплом магістра;

диплом доктора філософії;

диплом доктора мистецтва;

диплом доктора наук;

додаток до диплома європейського зразка;

зразок академічної довідки.

Але це не означає, що дипломи з відзнакою зникають. Виші можуть позначати відзнаки чи особливі досягнення студентів не у формі "червоного диплома", а трохи по-іншому. Відповідно до нового наказу, в дипломах може зазначатися інформація про особливі досягнення або відзнаки студентів.



Дипломи про вищу освіту / Фото Nasoa

Так, згідно з новим наказом МОН, замість окремої форми диплома з відзнакою червоного кольору позначка про відзнаку студентів вноситиметься в сам диплом і додаток.

Автономія закладів вищої освіти щодо дипломів

Ще у січні 2020 року набув чинності закон про деякі зміни щодо вдосконалення освітньої діяльності у вишах. Зокрема, заклади освіти отримали автономію для того, щоб видавати дипломи за власним зразком, а не за державним.

Відтоді вчена рада вишу самостійно визначає та затверджує зразок і порядок виготовлення дипломів. Водночас МОН затверджує лише форми документів про вищу освіту та наукові ступені.

Окрім того, заклади вищої освіти самостійно розробляють вимоги до дипломів з відзнакою. Тому якщо при працевлаштуванні роботодавця цікавить не лише диплом про вищу освіту, а й те, чи має студент "особливі успіхи", він зможе дізнатися про це всередині диплома та додатку до нього.

Яка цінність диплому за кордоном: приклад США

У кожному суспільстві своє ставлення до документа про вищу освіту, а також до того, необхідний він при працевлаштуванні, чи ні. Це зумовлено суспільною свідомістю, економічними факторами, особливостями розвитку ринку праці.

Освітній омбудсмен з’ясував, що з приводу дипломів думають американські підприємці, працівники технологічних компаній та, зокрема, ті, хто пов’язаний із Кремнієвою долиною.

Так, американський підприємець Джеремі Россман, який є співзасновником Make School (коледжу інформатики в Сан-Франциско), називає міфом думку про те, що наукові ступені для студентів непотрібні.

Ступінь освіти і відповідно документ, який його підтверджує, має значення. Підприємець зазначив, що з одного боку, в американському суспільстві є стереотип, що потрібно навчатися в коледжі, але з іншого боку, вважають, що Кремнієва долина – це місце, де ті, хто покинув коледж, будують компанії й репутації, а ступені освіти тут не мають значення,

– розповідає Джеремі Россман.

За його словами, коледж не дуже співвідноситься із вимогами сучасного ринку праці, і навички, а не дипломи – це нова валюта для майбутньої роботи.

Цікаво, що після другого курсу Джеремі Россман сам покинув Массачусетський технологічний інститут, щоб відкрити власну школу. Але не варто думати, що якщо ступінь освіти не згодився для когось, хто покинув коледж, то він не потрібен нікому.

До теми Найкращі виші світу: українські університети опинилися в списках міжнародних рейтингів

За результатами досліджень, у більшості випадків ринок винагороджує ступені освіти. Так, 9 із 10 нових робочих місць отримують ті, хто має вищу освіту. Водночас роботодавці потребують дипломів для збільшення кількості робочих місць. Та все ж, експерт вважає, що навички мають велике значення, але здобутий ступінь освіти є потужним їх підтвердженням.

А Джеф Вайлдсбечер, який працює технічним керівником проєктів, говорить, що для того, аби працювати у Кремнієвій долині, диплом не потрібен. Але при прийнятті на роботу, якщо у вас немає значного досвіду роботи, диплом потрібен.

Є й неоднозначні думки щодо дипломів. Наприклад, веб розробник і дизайнер Майкл Бернштейн стверджує, що при працевлаштуванні у Кремнієву долину диплом як такий потрібен не обов’язково, але обов’язково потрібен показник того, що ви можете виконати певну роботу.

І хоча думки щодо необхідності диплома для працевлаштування різняться, багато досліджень та роботодавців схиляються до того, що разом із навичками має бути й відповідний ступінь освіти. Тому дуже важливо, щоб окрім диплома випускники вишів мали знання, вміння та навички, аби бути конкурентоспроможними на ринку праці.